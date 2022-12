Ilary Blasi con la figlia sulla neve: c’è anche il nuovo compagno?

Ilary Blasi è in vacanza sulla neve con la figlia Isabel ma per molti c'è anche il nuovo compagno

Dopo la fuga d’amore di Ilary Blasi nella spa di lusso con il nuovo compagno adesso Bastian è con lei anche a St. Moritz? Sono giorni di vacanza sulla neve per Ilary Blasi che è partita con la figlia, la piccola Isabel. Entrambe, madre e figlia, impegnatissime sugli sci tra una pista e un’altra ma Isabel Totti e Ilary Blasi non sono sole, con loro ci sono anche Michelle Hunziker, Sole e Celeste. C’è anche Bastian? Di lui non si sa molto ma sembra che l’imprenditore stia facendo battere di nuovo il cuore della conduttrice. Tra le storie Instagram di Ilary Blasi e Michelle Hunziker lui non appare mai ma le due amiche fanno molta attenzione in realtà a non far apparire nessun altro se non il maestro di sci. Dalla meravigliosa camera d’albergo alla vista che Ilary Blasi mostra il gossip è convinto che Bastian sia con lei.

Ilary Blasi in vacanza con la figlia e il compagno?

Francesco Totti da tempo ha presentato ai suoi figli la sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Lo stesso sta facendo Ilary? Non c’è un indizio chiaro ma i pettegoli pensano che il suo Bastian sia con in lei in montagna, in Svizzera, a St. Moritz, magari presentato alla piccola Isabel come un amico della mamma. Di lui si sa che è un imprenditore tedesco e che vive a Francoforte, che sarebbe molto più giovane della Blasi ma che lei non abbia alcuna voglia di mostrarsi con lui in pubblico, in Italia.

Anche per il soggiorno a St. Moritz l’hotel scelto per il soggiorno è di gran lusso. E’ il Kulm Hotel dove la stanza meno cara costa 1.200 euro a notte. E’ una delle strutture di eccellenza della meravigliosa località. Ilary Blasi mostra qualcosina ma è soprattutto il romantico panorama innevato che si osserva dalla sua camera che fa sognare.