Michelle Hunziker e Ilary Blasi in vacanza insieme, sulla neve c’è una nuova coppia di amiche

Una vacanza piena di risate per Michelle Hunziker e Ilary Blasi, una vacanza speciale per le due amiche

Dopo Michelle Impossible non avevamo più visto insieme Michelle Hunziker e Ilary Blasi ma le ritroviamo più legate che mai in vacanze insieme sulla neve. Hanno scelto entrambe St. Moritz, entrambe con le figlie più piccole e con altri amici, tutti pronti alle grandi discese sulle piste. Le due conduttrici televisive non si sono incontrate in montagna per caso, sono partite insieme, sono arrivate insieme nel freddissimo luogo di vacanza. Una vacanza nell’amata Svizzera di Michelle Hunziker ma da un po’ di tempo anche Ilary Blasi sta iniziando ad apprezzare la natura, la montagna. Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno molto in comune, non solo la professione ma da sempre sono al centro del gossip e da un po’ di mesi più del solito.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker amiche sulla neve

Ilary Blasi è con la piccola Isabel. Michelle è con Sole e Celeste. Non vengono mostrate altre persone che di certo ci sono. Si conoscono da tanto tempo e non solo perché lavorano entrambe a Mediaset. Il loro legame però nell’ultimo periodo sembra sia diventato più solido. Questa volta sulla neve con Michelle Hunziker non c’è Serena Autieri ma tra le due non c’è stato alcun litigio, solo colpa dei troppi impegni e delle date che non coincidono. Magari loro trascorreranno le vacanze di Capodanno insieme in montagna.

Intanto, Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno voglia di mostrare la loro amicizia, parte della loro vacanza sulla neve. Entrambe avvolte nelle loro firmatissime tute da sci mostrano la meravigliosa vista, le piste, il buon cibo e le tante risate insieme.

Sembra ormai archiviato il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sembra che resteranno legati solo per le bambine mentre per il loro amore non c’è più speranza. Tomaso Trussardi è rimasto a casa, lui non è a S. Moritz con Michelle e le loro figlie. Per fortuna ci sono le amiche.