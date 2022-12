Harry e Meghan: una folle e grande storia d’amore raccontata da chi conosce la verità

Harry e Meghan vogliono raccontarsi senza filtri: la loro è una grande storia d'amore e possono raccontarla. E' questa la vera storia

E’ così che Harry e Meghan nella docu-serie su Netflix spiegano il motivo per il quale hanno scelto di raccontare tutta, ma proprio tutta la loro storia d’amore. In questi anni, dal 2016 a oggi, sono stati gli altri a parlare, a pensare di sapere i dettagli, a presentare al mondo intero la storia. E invece Harry e Meghan, nella serie Netflix vogliono raccontarsi. Raccontare del loro amore ma anche della scelta più difficile della loro vita: quella di lasciare la famiglia reale. Lo fanno con stralci di interviste, immagini inedite e un video diario che per mesi entrambi, hanno registrato con i loro cellulari, in modo da fermare emozioni, gioie e dolori e ricordare di come la loro vita, in poco tempo, sia cambiata per sempre.

Quello che Harry e Meghan innanzi tutto vogliono mettere in luce, è il loro grande amore. E che la stampa racconti tante cose, spesso non vere, è chiaro a tutti. Per vendere, per cercare lo scandalo. Meghan ed Harry lo sanno bene e per questo, hanno deciso di mostrare che la loro, è una grande storia d’amore. Nulla a che fare con l’arrivismo della Markle, nulla a che fare con le sue pressioni. Harry non è uno zerbino, Harry non è un oggetto nelle mani della duchessa del Sussex. Harry è un uomo innamorato, tanto quando Meghan Markle che per stare al suo fianco, aveva rinunciato a tutto.

Harry e Meghan, quello che gli altri non vedono

Harry rivela: “La nostra è una grande storia d’amore e la cosa più folle è che credo che siamo solo all’inizio. Lei ha sacrificato tutto ciò che conosceva e la libertà che aveva per raggiungermi nel mio mondo e alla fine, io ho sacrificato tutto ciò che avevo per raggiungere lei, nel suo mondo.” Parole sicuramente di impatto fortissimo quelle che Harry ha scelto per provare a parafrasare i sentimenti. Sono le parole di un uomo follemente innamorato, disposto a tutto pur di proteggere la sua famiglia, come poi ha fatto.

Harry e Meghan: come si sono conosciuti

Meghan racconta che lei ed Harry si sono parlati per la prima volta su instagram. Il figlio di Re Carlo aveva visto delle foto dell’attrice, avendo un amico in comune ha chiesto informazioni e poi Meghan ha accettato di seguirlo e così si sono visti la prima volta quando l’attrice era in Europa. Era single da due mesi, pensava che si sarebbe goduta un lungo periodo lontana dagli uomini. Mai avrebbe immaginato che quel viaggio, le avrebbe cambiato per sempre la vita. Dopo le chiacchiere sui social, c’è stato il primo incontro in un bar. Poi una cena. Per Harry e Meghan è stato amore a prima vista. Da quel momento hanno capito che non si sarebbero mai più lasciati. E che tra loro, ci sarebbe stato qualcosa di serio, di travolgente.

Di quei giorni ricordano tanti dettagli: Harry che arriva tutto sudato e in ritardo al primo incontro, bloccato nel traffico. La prima foto che il principe ha visto della Markle: era una immagine di lei con le orecchie e il naso da cagnolino. Il loro primo selfie insieme, lo scambio dei numeri del cellulare. Tutto quello che una coppia “normale” può fare, ma ben presto, entrambi, hanno capito che ci sarebbe stato poco di “normale” nel percorso che li avrebbe portati a diventare una coppia.