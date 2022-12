Il marito di Francesca Cipriani imbarazza Silvia Toffanin: risposta genuina che va oltre

La risposta del marito di Francesca Cipriani è uno shock per Silvia Toffanin: momenti di imbarazzo a Verissimo

Nella puntata di Verissimo in onda l’11 dicembre 2022, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, hanno continuato a vivere il loro sogno d’amore. L’ex pupa è arrivata nello studio di Canale 5 con il suo vestito da favola, moderna Cenerentola e insieme al suo principe azzurro, ha rivelato a Silvia Toffanin tutte le emozioni di una giornata perfetta. A una settimana dal grande evento, il matrimonio a Roma, la Cipriani per la prima volta in tv, nello studio di Verissimo, ha raccontato tutta la gioia provata nel vivere un vero sogno e nell’essere oggi, la moglie del suo amato Alessandro. Oltre alle emozioni però, c’è stato spazio anche per un piccolo momento di imbarazzo per la conduttrice…Diciamo anche che la Toffanin se l’è andata a cercare con la sua domanda…La conduttrice di Verissimo infatti ha chiesto alla coppia come fosse andata la prima notte di nozze e la risposta di Alessandro è stata genuina e diretta, come nel suo stile, forse un po’ troppo diretta…

Il racconto di Francesca Cipriani

Che imbarazzo per Silvia Toffanin a Verissimo

Alla domanda di Silvia Toffanin sulla prima notte di nozze, ha risposto subito Alessandro che ha commentato: “Devo essere sincero, lei era stanchissima. Io invece ero carico duro!“. Silvia Toffanin si è portata le mani al volto, un po’ come quando la Zanicchi racconta le sue barzellette a Ballando e Selvaggia Lucarelli si copre con le palette. La conduttrice ha esclamato: “Oh oddio! Ok” . Alessandro ha aggiunto: “L’ho vista che dormiva e vabbè. Mi sono detto ‘pazienza’, ma sono rimasto a bocca asciutta. Quindi nada nulla. Io le energie invece ce le ho sempre“. Francesca Cipriani, redarguendo suo marito ha commentato: “Amore che dici?! No eri stanco anche tu, devi essere sincero. Adesso mi arrabbio, era distrutto, ci siamo dovuti riposare un attimo perché è stato stancante“.