Francesca Cipriani all’altare con il padre che non vedeva da anni

Un matrimonio da favola per Francesca Cipriani che a Verissimo racconta del padre che non vedeva da anni

Grandi emozioni per Francesca Cipriani e suo marito ospiti oggi a Verissimo. Ovviamente ci sono i video del matrimonio, c’è Francesca Cipriani che arriva all’altare con il padre che non vedeva da anni. E’ un papà che ama ma che ha potuto vivere poco. Quando era piccolina i suoi genitori hanno divorziato e lui è andato a vivere negli Stati Uniti e Francesca lo vedeva magari ogni due anni. Con il covid e per altre motivazioni era davvero tanto che la Cipriani non incontrava suo padre, un bel numero di anni ma evita di dire altro. Sempre pronta a ridere passa ad un altro argomento serio. Una decina di interventi di chirurgia estetica ma Francesca Cipriani dice basta alle operazioni, adesso ha accanto l’uomo che ama, si sente sicura. A Verissimo annuncia che la prossima volta che entrerà in una sala operatoria sarà per diventare mamma.

A Verissimo il matrimonio di Francesca Cipriani

Il sogno di Francesca Cipriani è diventato realtà, voleva sposarsi, indossare l’abito bianco, dire quel sì per sempre. Alessandro Rossi è l’uomo della sua vita ed è con abiti simili a quelli indossati il giorno delle nozze che Francesca Cipriani e Alessandro Rossi seguono emozionati le immagini del loro giorno più bello. Tenerissimo lo sposo nel momento della promessa, emozionato fino ad avere la voce rotta. La Cipriano ha invece cercato di essere più fredda altrimenti sarebbe stata la fine, soprattutto la fine del trucco. Quasi due ore di ritardo, la sposa è arrivata tardissimo in chiesa ma lo sposo lo immaginava e non si è fatto trovare impreparato.

Tantissimi gli amici vip al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, le telecamere ovviamente presenti e a Verissimo dal giorno delle nozze arrivano i messaggi di auguri alla coppia. Sono soprattutto gli ex vipponi a dedicare parole bellissime alla coppia e a fare i complimenti per il matrimonio da favola.