L’ex marito di Noemi Bocchi preoccupato per i figli ha qualcosa da dire anche a Totti

L'ex marito di Noemi Bocchi è preoccupato per i figli e ha da dire qualcosa anche a Francesco Totti

Mentre Noemi Bocchi non ha mai rilasciato nemmeno un commento sulla storia d’amore con Francesco Totti, l’ex marito, Mauro Caucci, ha svelato ciò che pensa della madre dei suoi figli. Figli di cui racconta è molto preoccupato, perché, come ha spiega alla rivista Chi, i bambini sono stati messi in un tritacarne. Caucci accusa Noemi Bocchi ma allo stesso tempo si augura che la storia con Totti duri il più a lungo possibile. Lo desidera per i suoi figli, perché la coppia ha bruciato le tappe ed è già andata a convivere, coinvolgendo in ogni cosa, inevitabilmente, anche i suoi figli. L’ex di Noemi Bocchi parla di condotta, condanna l’avere esposto i figli in quel modo ma soprattutto parla e ha parlato di scopi.

Mauro Caucci spera che tra Noemi Bocchi e Totti duri a lungo

“E’ una questione di condotta e quella che oggi io condanno è una condotta sconsiderata che espone i figli per arrivare ad altri scopi” è una delle tante frasi che l’ex marito della nuova compagna di Totti ha detto al settimanale di gossip. Abbiamo già letto tutto ciò che pensa della donna che dice di avere amato per anni e come nessuno altro al mondo, le augura tutto il bene con l’ex calciatore ma solo per amore dei figli, per il resto l’ha accusata di tutto.

“Spero che, siccome hanno accelerato i tempi in maniera non normale mi auguro che vada avanti per lunghissimo tempo – ovviamente il pensiero di Caucci va sempre ai figli – perché non si possono mettere inutilmente i figli in questo tritacarne”. La sua conclusione è questa: “Sei liberissimo di fare quello che vuoi, ma devi farlo preservando quelle che solo le uniche vere vittime”. Anche qualche parolina per Totti: “Visto che è una persona esposta avrebbe dovuto essere più prudente di tutti gli altri”. Insomma, non è contento di come l’ex moglie e l’attuale compagno abbiano gestito il tutto. Ricordiamo anche che tra ex moglie ed ex marito i rapporti erano già molto tesi in precedenza.