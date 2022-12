Le pesanti insinuazioni dell’ex marito di Noemi Bocchi: sarebbe una arrivista, il dubbio sul passato

L'ex marito di Noemi Bocchi la descrive come una materialista arrivista pronta a tutto pur di ottenere i suoi scopi e instilla il dubbio sul suo passato...

E’ sicuramente molto molto forte l’intervista che questa settimana, Mario Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi ha rilasciato alla rivista Chi. Una intervista in cui per la prima volta l’imprenditore racconta del loro rapporto, anche se già quando uscì il nome di Noemi affiancato a quello di Totti, ebbe qualcosa da dire sul conto della sua ex. In quella occasione aveva rilasciato brevi dichiarazioni, lasciando intendere che non era stato poi così sorpreso nello scoprire che Noemi aveva puntato un calciatore. E lo ribadisce in questa intervista per la rivista di Alfonso Signorini, lasciando intendere che Noemi, pur di ottenere i suoi scopi, che a suo dire nulla avrebbe a che fare con l’amore ma solo con la ricchezza, sarebbe disposta a tutto. Una donna così arrivista da rovinare anche un matrimonio che sembrava essere perfetto.

Non solo. L’ex marito di Noemi, oltre a fare queste insinuazioni, instilla nel lettore anche un dubbio in merito al passato della Bocchi, come se volesse mettere in guardia Francesco Totti. E meno male che la cosa più importante per l’imprenditore sono i figli…Saranno contenti di sentire e leggere certe considerazioni sul conto della loro mamma.

Le parole di Mario Caucci l’ex di Noemi Bocchi

“Ho fatto in modo che la nostra fosse la storia più bella del mondo e lo è stata. Dopo di me, qualunque persona scelga, non riuscirà mai ad eguagliare quello che è stato, per un semplicissimo fatto: che io l’ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo.Per lei ho fatto guerre, ho discusso con tutta la mia famiglia. Mi dicevano di fare attenzione, che non era la strada giusta, che non andava bene. Sono stato messo nella condizione di essere emarginato perchè più ero solo e più potevo essere governabile” sono queste le parole dell’ex di Noemi Bocchi che descrive il matrimonio con toni oscuri.

E poi: “Io e mia moglie eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità, ma una felicità intesa come un’acquisizione sfrenata di beni materiali e, quindi, tutto quello che faceva parte dei valori di un essere umano veniva sempre meno: dovevamo andare in posti esclusivi per le feste, per la borsa, l’anello.”

E qui le insinuazioni e i dubbi anche sul passato di Noemi. L’uomo racconta: ” Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente e continua a sapere oggi perfettamente cosa vuole e come arrivare ad ottenere quello che vuole.Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie, qualsiasi cosa pur di ottenere i propri scopi“.

Altro dubbio: “Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?“.

L’ex della Bocchi commenta anche il gesto fatto da Totti, l’anello che la sua ex da qualche tempo sfoggia al dito. E dichiara: “La cosa che mi sembra strana è che, su un milione di gioiellerie che ci sono nel mondo, quell’anello provenga dalla stessa dove acquistai l’anello di fidanzamento con cui chiesi a mia moglie di sposarmi”.

E’ bene anche ricordare quando si parla di questa vicenda che c’è un procedimento giudiziario in corso. Il matrimonio tra Caucci e la Bocchi non è finito nel migliore dei modi. Sull’imprenditore piovono accuse molto gravi, maltrattamento.