Noemi Bocchi in tribunale contro l’ex marito, lo accusa di maltrattamenti

"Quello che ho subito è gravissimo" avrebbe dichiarato Noemi Bocchi nel processo contro l'ex marito, padre dei suoi figli

Non c‘è solo la causa di Francesco Totti e Ilary Blasi, c’è anche un processo penale contro l’ex marito di Noemi Bocchi. Due situazioni molto diverse tra loro, contro Mauro Caucci la sua ex moglie rivolge accuse gravi. Francesco Totti e Ilary Blasi stanno affrontando una separazione che inevitabilmente fa male, non sono riusciti a chiudere il loro matrimonio con serenità. Sembra però che nel matrimonio di Noemi Bocchi e il padre dei suoi figli ci siano stati maltrattamenti. E’ il Corriere della Sera a riportare che Caucci nel 2019 avrebbe aggredito Noemi. Il loro matrimonio finito è arrivato in tribunale ma non per il divorzio, per “maltrattamenti in famiglia”. Accuse che sarebbero nella denuncia della Bocchi contro l’uomo che ha sposato nel 2010.

Il Corriere riporta parte del contenuto della denuncia

Sembra che subito dopo le nozze Caucci abbia preteso che sua moglie interrompesse gli studi: “… e mi ha impedito di intraprendere qualsiasi attività lavorativa. Disse che mi sarei dovuta occupare della famiglia e che in ogni caso il mio reddito sarebbe stato irrilevante rispetto al budget del menage familiare“. Lui è un uomo facoltoso, team manager di una squadra di calcio, membro di una famiglia agiata che ha investito e fatto fortuna con il commercio di marmo in Italia e all’estero.

Nel 2011 è nata la prima figlia, nel 2014 il secondogenito e tre anni dopo sarebbero iniziati i problemi. Sembra che tutto sia precipitato con la morte di una persona cara a Caucci. “Ha cominciato ad allontanarsi da me e dai figli, portando in casa un clima di totale assenza di rapporto e dialogo, dicendo che ormai la sua vita non aveva più senso”. Poi lui sarebbe andato via di casa lasciandola sola con i bambini.

Nella denuncia parla di una notte. “Una volta entrato, le mette le mani al collo, la strattona. Bocchi si rifugia in bagno, Caucci minaccia allora di buttar giù la porta; poi la aggredisce e all’alba va via… Bocchi, forte di un referto medico che attesta le ferite che l’ex le ha causato, lo denuncia. ‘Quello che ho subito è gravissimo’”.