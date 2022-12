Totti e Noemi Bocchi regalano foto ai paparazzi ma è lei a prendere l’iniziativa

E' Noemi Bocchi a prendere l'iniziativa e far sorridere Francesco Totti.

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno voglia di mostrare il loro amore e regalano foto ai paparazzi che continuano ovviamente a seguirli ovunque. Sono complici e si vede, non solo vivono la loro storia tra la gente ma mostrano sempre più coccole in pubblico. La rivista Chi pubblica tutto, arrivano così le prime foto, sono le foto delle coccole in pubblico di Francesco Totti e Noemi Bocchi: sembra quasi una gara tra Totti e Ilary Blasi ma l’ex calciatore e la sua nuova compagna hanno già preso casa insieme e i progetti sono quindi davvero molto importanti. Una sera come tante, dopo il trasloco, dopo avere fatto e mostrato l’albero di Natale nel meraviglioso attico della coppia, vanno a cena insieme, solo loro due. I fotografi sanno sempre dove beccarli e all’uscita dal locale Totti e Noemi hanno un regalo per gli affezionati paparazzi.

Noemi Bocchi prende l’iniziativa e fa sorridere Francesco Totti

Sono i fotografi che tante volte hanno immortalato Francesco Totti con sua moglie Ilary Blasi ma il più del volte erano entrambi infastiditi perché desideravano solo avere un po’ di normalità, magari non essere riconosciuti e godersi una passeggiata in centro con la famiglia o da soli. Con Noemi sembra tutto diverso, forse è l’entusiasmo dei primi tempi ma la nuova coppia sorride, si abbraccia, regala coccole, baci e tenerezze. Francesco e Noemi si mettono in posa, le foto sono perfette e possiamo vederle tutte in esclusiva sul settimanale Chi di Alfonso Signorini.

La rivista di gossip scrive: “Dopo aver pubblicato la foto dell’albero di Natale, Noemi Bocchi va a cena fuori con Francesco Totti e all’uscita dal ristorante, incalzati dai fotografi, si scambiano baci e carezze – aggiunge – con la Bocchi che prende l’iniziativa e fa sorridere Totti”.Chissà quante cose potrebbero raccontare i paparazzi di Francesco Totti e Noemi Bocchi.