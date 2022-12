A casa di Totti e Noemi Bocchi il soggiorno addobbato per il Natale

Noemi Bocchi e Totti hanno addobbato la loro casa per il Natale, è lei a mostrare le foto

Un albero di Natale semplice ed elegante, è quello che Noemi Bocchi ha scelto per la nuova casa, per l’attico in cui si è trasferita con Francesco Totti. E’ la nuova compagna dell’ex calciatore della Roma a mostrare per la prima volta le immagini del loro nido, della loro casa, un pezzetto di ciò che sarà il loro Natale insieme. Noemi Bocchi ha il profilo privato su Instagram ma il video che ha pubblicato sta facendo il giro da una pagina social all’altra e The Pipol mostra i dettagli, mostra il soggiorno di casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi addobbato a festa per il Natale. Sarà davvero magico per la coppia trascorrere le feste lì e soprattutto il Capodanno. Sono enormi le vetrate che circondano il loro attico e che illuminano il loro amore.

La casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi

E’ lei che un po’ alla volta si lascia andare orgogliosa di ciò che sta costruendo con Totti. Il gossip ha mostrato uno step alla volta il loro percorso, dalla scelta dell’attico ai mobili, il trasloco. Adesso è Noemi Bocchi a confermare tutto mostrando l’albero di Natale nel soggiorno della sua nuova casa, accanto al tavolo di legno che ospiterà la loro famiglia allargata e gli amici più cari, quelli ammessi a condividere il loro presente.

L’attico preso in affitto da Totti è a Roma Nord, poco distante dalla vecchia casa della compagna. Non mancano come sempre i commenti degli utenti che notano tutto ma che iniziano anche a pensare che la coppia abbia bruciato le tappe. Si dimentica sempre un particolare, che nessuno sa da quanto tempo Totti e Noemi siano una coppia.

Intanto, anche Ilary Blasi ha mostrato la sua felicità, è uscita in parte allo scoperto con il suo nuovo compagno partendo con lui e con la figlia Isabel per St. Moritz.