Il prezioso regalo che Aurora Ramazzotti ha ricevuto a Natale

Un regalo di Natale speciale per Aurora Ramazzotti, un dono prezioso che ha trovato sotto l'albero

Un Natale speciale per Aurora Ramazzotti che racconta che è anche il primo in cui ha assaggiato ben 9 panettoni. Al dito di Aurora spunta un prezioso, di certo sarà il regalo di Natale del suo Goffredo. Aurora Ramazzotti ha fatto in modo di trascorrere la vigilia con i suoceri e il 25 dicembre con mamma Michelle Hunziker. Una scelta perfetta per rendere felici tutti. Sui social le foto della serata dolcissima tra auguri e coccole. Un dettaglio che non poteva non essere notato è l’anello, un prezioso che evidentemente Aury avrà trovato sotto l’albero di Natale. I fan della coppia pensano che magari Goffredo Cerza abbia chiesto ad Aurora Ramazzotti di sposarlo ma è strano non abbiano condiviso un’emozione così bella sui social.

Aurora Ramazzotti e la gioia della dolce attesa

Non ha nascosto dubbi e paure, il desiderio di assentarsi per qualche giorno dai social per comprendere fino in fondo se stessa e questo momento. Poi è tornata mostrando le sue giornate, il ritorno all’allenamento. Di recente ha chiuso il suo profilo su Twitter, stanca di commenti assurdi, ha confidato che l’ha fatto per la sua salute mentale.

“Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’. E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella norma. Auguri regà” ha scritto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Pazzi di gioia i nonni che non vedono l’ora di coccolare il primo nipotino, per Eros e Michelle, il secondo per i genitori di Goffredo Cerza.

Eros non ha dubbi che la coppia sia pronta ad avere un figlio ma non fa progetti a lungo termine, non pensa al futuro lontano. Michelle si augurava di diventare nonna già da tempo, quando ha scoperto che sarebbe arrivato un maschietto non ha dormito per giorni. Un Natale a dir poco speciale per tutti e non solo per Aurora Ramazzotti.