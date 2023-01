Elodie e Andrea Iannone: l’anno inizia con delle promesse importanti

Capodanno 2023 insieme e pieno d'amore per Elodie e Andrea Iannone, come mostrano le foto di Chi

Elodie e Andrea Iannone per il gossip erano la coppia che doveva avere vita breve, insieme solo fino alla fine dell’estate e invece eccoli insieme anche a Capodanno 2023. Inizia alla grande il nuovo anno per Elodie e Andrea Iannone e non solo perché hanno festeggiato insieme ma perché non riescono più a staccarsi. Un brindisi per niente romantico allo scoccare della mezzanotte ma meraviglioso perché la cantante era sul palco del concerto al Circo Massimo e Andrea Iannone era nel backstage. E’ lì che si sono incontrati, più per il bacio di mezzanotte che per il brindisi. La rivista Chi mostra quei momenti pieni di emozioni, occhi negli occhi Andrea ed Elodie sembrano farsi la promessa di restare insieme, di volere vivere tutto il 2023 insieme.

Elodie e Andrea Iannone si amano senza far rumore

Il gossip li segue, i fan li cercano, vogliono notizie ma la cantante e il pilota continuano a mantenere un profilo basso, il loro è amore vero, si amano senza far rumore, senza creare pettegolezzi, si amano e basta.

Sul palco Elodie è meravigliosa come sempre, ogni volta il suo look stupisce tutti ma ad impazzire davvero per lei, più dei suoi fan sotto il palco, c’è Iannone. Li abbiamo visti insieme ormai così tante volte, lei ha raccontato qualcosina di Andrea ma lui resta a bocca chiusa. Per l’ex alunna di Amici la paura più grande è la solitudine ma sembra che adesso non lo sia più. Ovviamente entrambi hanno fatto le rispettive presentazioni ed entrambi sembrano avere archiviato le storie d’amore del passato. Soprattutto Elodie, che di Marracash aveva detto sarebbe rimasto l’uomo che ha più amato nella sua vita. E’ troppo giovane per dirlo e infatti con Andrea Iannone è tutta un’altra storia e il 2023 sarà di certo il loro anno speciale, insieme.