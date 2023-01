La rivelazione di Belen Rodriguez su Stefano: “Non l’ho mollato io, l’ho sempre amato”

"Non ho mai smesso di amare Stefano" le parole di Belen sono una dichiarazione d'amore fortissima per de Martino

Una lunga intervista a cuore aperto per il settimanale F questa settimana per Belen Rodriguez. Inizia il 2023 con tanta consapevolezza la conduttrice, con i piedi fissi nel presente ma anche uno sguardo al passato. E sull’amore non ha dubbi quando rivela che il grande amore della sua vita è e sarà Stefano de Martino. Torna indietro nel tempo, quando ripensa a quanto erano giovani e desiderosi di avere successo, a quando nella loro storia d’amore c’era sempre qualcun altro, spettatore di un amore travolgente ma destinato ad andare in stand by. Troppo giovani, troppo belli, troppo famosi. Il peso della popolarità che ha cambiato tutto, anche Stefano de Martino in passato ne ha parlato più volte, ribadendo che oggi, ha nuovi strumenti per gestire il gossip e la vita pubblica tenendola ben separata da quella privata. Oggi che Stefano e Belen sono di nuovo una coppia, sono una famiglia e non temono di ricadere, Belen si può aprire e può rivelare di aver sempre amato solo una persona, il suo Stefano.

La rivelazione di Belen Rodriguez

Nella sua intervista per F, Belen Rodriguez ha dichiarato: “Il figlio fa tantissimo ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso. “Una meravigliosa dichiarazione d’amore che forse non farà molto felici gli altri uomini che hanno fatto parte della vita di Belen, che in fondo forse, hanno sempre saputo quello che la bella argentina provava davvero.

La Rodriguez ha continuato: “Avere questa bellissima famiglia – Stefano adora Luna Marì – è qualcosa che non mi sarei mai aspettata: quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme.”

Ma poi le cose sono cambiate: “ Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo. “

E ha concluso: “Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto.”