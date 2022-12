Stefano De Martino svela una sua ossessione

Stefano De Martino confessa una sua ossessione e una cosa che di lui non sopporta

Stefano De Martino su Tv Sorrisi e Canzoni confessa una sua ossessione e continua a raccontarsi confermando che oggi è davvero felice, che sa di essere un privilegiato. Tutto procede a gonfie vele per Stefano De Martino, nella sfera professionale e nella vita privata. Non deve più tenere il segreto sul suo ritorno con Belen Rodriguez, segno che questa volta sono hanno fatto un passo alla volta, dal ritorno di fiamma, l’ennesimo, alla famiglia finalmente riunita, per sempre. Dalla tv con Bar Stella e Stasera tutto è possibile fino al teatro, l’ex ballerino di Amici è arrivato esattamente dove voleva ed è qui che svela la sua ossessione.

Stefano De Martino su Tv Sorrisi e Canzoni

Ogni suo progetto diventa un successo e se Stasera tutto è possibile è un programma che ha ereditato dimostrando le sue grandi capacità di gestire tutto e tutti senza annoiare il pubblico, Bar Stella è il suo orgoglio perché ha portato in non solo un nuovo spettacolo ma il bar di suo nonno.

“L’ossessione con cui perseguo i miei obiettivi – spiega – quando mi metto una cosa in testa diventa il mio credo”. Pregio o difetto? La verità è che questa ossessione l’ha condotto a trasformarsi da ballerino di Amici a uno dei conduttori tv più seguiti, con un futuro brillante ancora tutto da scoprire.

Ama la sua Napoli e apprezza ciò che sente addosso delle sue radici: “E’ nel modo che ho di sdrammatizzare e cercare di farmi una risata anche sulle difficoltà della vita”.

Punta sempre più in alto con se stesso e c’è una cosa che non gli piace e che farebbe di tutto per cambiarla: “Vorrei riuscire a fare più cose contemporaneamente. Non sono multitasking, ragiono a compartimenti stagni ed è una cosa che non sopporto di me”.

Quando non lavora adora viaggiare e stare in famiglia. Senza dubbio ha lavorato e lavora sodo per raggiungere i suoi obiettivi, anche con l’ossessione di cui parla.