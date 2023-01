Eleonora Daniele sulla neve con la figlia, la vacanza è dolcissima

Bellissime Eleonora Daniele e la figlia Carlotta in vacanza sulla neve, dolcissima la dedica per la piccolina

Eleonora Daniele pubblica le foto della vacanza in montagna, è sulla neve con la sua piccola Carlotta e con il marito, Giulio Tassoni. Una vacanza ad alta quota per la conduttrice di Storie Italiane, così la figlia che ha 2 anni e 7 mesi scopre la neve. Sono adorabili insieme, Eleonora Daniele da quando è diventata mamma si è scoperta diversa. Fino a qualche anno fa non aveva nemmeno pensato di avere figlio, poi qualcosa è cambiato, ha desiderato tanto la sua bambina ed è arrivata la piccola Carlotta. Festività in montagna, ad alta quota e con la voglia di fare tante passeggiate, di godersi il relax e la dolcezza di momenti così piacevoli. Non potrebbe essere più felice Eleonora Daniele, guarda la sua bambina che si meraviglia per tutto ciò che osserva, con lei passa tutto il suo tempo libero.

Eleonora Daniele un pieno di soddisfazioni

Avrebbe voluto un altro figlio ma sa che ha 46 anni e che è già così tanto felice e fortunata, sua figlia è bellissima. “Più si va avanti più ci si aggrappa alla vita ed essere diventata mamma tardi mi ha dato uno sprint in più: mi sento ringiovanita – ha spiegato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – È una cosa psicologica, devi essere forte perché tua figlia è piccola e per starle accanto devi avere l’energia, anche fisica, e volerti bene, curarti, così il tuo corpo reagisce meglio”.

Si ritrova piena di energie ed è anche merito delle soddisfazioni che continua ad incassare con gli ascolti del suo programma. Riesce a tenere tutto sotto controllo, tra lavoro e famiglia, e la vacanza sulla neve. Alla sua piccola Carlo fa una dedica speciale, sceglie una canzone di Eros Ramazzotti: “Più bella cosa non c’è, più bella cosa di te, unica come sei, grazie di esistere”.