Jasmine Carrisi su Al Bano e Loredana Lecciso: “Sono stata fraintesa”

Jasmine Carrisi chiarisce cosa ha detto sui suoi genitori, Loredana Lecciso e Al Bano

E’ tra le pagine della rivista Nuovo che Jasmine Carrisi chiarisce ciò che ha detto sulla madre e il padre, su Loredana Lecciso e Al Bano. In una precedente intervista aveva parlato del gossip che ha tormentato la sua famiglia e soprattutto lei, del dolore vissuto aggiungendo che c’è stato un periodo in cui ha detestato i suoi genitori. Parole che non tutti hanno compreso pensando a chissà quale dramma. Jasmine Carrisi forse non è ancora consapevole di cosa accade, di cosa si scatena quando si rilasciano delle interviste. Adesso l’ha capito e più di tutto ha voluto precisare che è stata fraintesa.

Jasmine Carrisi non ha mai detto di detestare i suoi genitori

Riferendosi al presunto triangolo tra Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso, quando molti pensavano che l’ex coppia sarebbe tornata a vivere l’amore di un tempo, ha detto: “Lascia il tempo che trova…Ero già grande e mi sono detta: ‘Chi se ne importa!’…Ogni cosa è sempre stata amplificata ma io, che vivevo la realtà, sono sempre stata tranquilla…”. Erano solo pettegolezzi ma poi il gossip non ha mai smesso di parlare della sua famiglia.

Era ovvio detestasse quella situazione ma non la madre e il padre, non la sua famiglia. Oggi chiarisce: “Quando l’ho detto non mi riferivo a loro come persone, ma al clamore mediatico che si portano dietro e all’attenzione che suscitano qualsiasi cosa facciano…”. I riflettori si sono un po’ spenti, adesso tutto appare più tranquillo ma per lei e la sua famiglia è sempre stato tutto sereno, lei ha vissuto sempre protetta da Al Bano e Loredana Lecciso. E’ grata ad entrambi per l’amore che le hanno sempre dato. Sono molto diversi, confessa che Loredana è sempre in ansia, è così che l’ha salvata nella rubrica del telefonino. Al Bano invece la lascia sbagliare, la lascia sognare per raggiungere il suo desiderio più grande.