Federica Pellegrini incinta? La risposta della Divina

Federica Pellegrini è incinta? La campionessa di nuoto fa chiarezza e spiega che cosa ha deciso per il suo futuro

Nelle ultime ore si è molto parlato di un pancino sospetto, di una possibile gravidanza. E si sa, dopo un matrimonio, te lo aspetti. Ma Federica Pellegrini ha smentito di essere incinta e lo ha fatto in modo secco e netto in una intervista a Repubblica tramite la quale ha spiegato che lei e Matteo Giunta non ci stanno neppure provando. E’ vero che la Divina, prima di lasciare la sua amata vasca, aveva detto più volte che il sogno sarebbe stato quello di diventare mamma e non ha mai nascosto la sua voglia di avere un figlio. Ma a quanto pare, questo non è ancora il momento giusto. Federica e Matteo, tra l’altro hanno tanti progetti e impegni e a quanto pare, per allargare la famiglia, c’è ancora tempo, del resto sono giovanissimi e sposati da meno di 5 mesi.

Federica Pellegrini incinta? La smentita della campionessa

“Non ci stiamo proprio pensando, non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare. Mamma è lì che aspetta da un anno e mezzo, e aspetterà ancora” è questa la risposta di Federica Pellegrini nella sua intervista per Repubblica, dopo le voci di una presunta gravidanza.

Dopo il matrimonio, stando alle sue parole, “c’è più magia“: “Ci fa strano chiamarci marito e moglie, ci sentiamo ancora 16enni. Il 2022, al livello personale, lo ricordo per le nostre nozze: un giorno che non dimenticherò per tutta la vita, bello, emozionante, divertente” sono queste le emozioni che la Pellegrini ha voluto condividere con chi la segue con affetto nella sua intervista per Repubblica.

Per ora il prossimo obiettivo è in ambito lavorativo e non in ambito familiare anche se in realtà le due cose vanno di pari passo visto che Federica e Matteo Giunta vorrebbero costruire qualcosa insieme. La Pellegrini ha rivelato: “Vogliamo mettere su una nostra Academy del nuovo per i più giovani, non a Verona ma in un luogo a noi più caro”. La campionessa di nuoto ha anche confermato che non farà la sua sesta olimpiade anche se non c’entra nulla una gravidanza.