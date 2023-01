Federica Pellegrini incinta, è tornata più bella che mai dalle Maldive

Federica Pellegrini è incinta? Il dolce indizio arriva dalle Maldive

Federica Pellegrino è incinta? Non è solo il gossip ad ipotizzare la dolce attesa per Federica Pellegrini e Matteo Giunta ma la rivista DiPiù aggiunge anche una fonte che avrebbe confermato tutto, una fonte che per la professione che svolge sembra sia molto attendibile. La Pellegrini e Giunta sono stati alle Maldive, una vacanza tra sole, mare e amore ed è lì che tra Natale e Capodanno nello stesso resort era presente la fonte citata dal settimanale, che avrebbe visto qualcosa che confermerebbe che Federica Pellegrini è incinta. La campionessa di nuoto posa in bikini, le foto alle Maldive mostrano in realtà una pancia piatta ma l’indizio non è questo, anche perché Fede sarebbe ai primi mesi di gravidanza.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta aspettano il primo figlio

Già Dagospia, ancora prima della rivista di gossip Di Più, aveva parlato di gravidanza per la sportiva che ha coronato il suo sogno d’amore da pochi mesi a Venezia.

Cosa ha visto la fonte che ha riferito della dolce attesa? Federica Pellegrini sulle foto posa con in mano un bicchiere per brindare, in realtà dicono che non abbia bevuto nulla, nemmeno un goccio per tutta la vacanza. Questo sarebbe l’indizio che si aggiunge alle voci che girano già da un po’ di tempo.

Si sono sposati ad agosto, hanno ufficializzato il loro amore solo dopo l’ultima competizione ufficiale della Pellegrini, solo dopo le olimpiadi di Tokyo del 2020. Hanno sempre vissuto la loro storia cercando di essere il più discreti possibile, poi la dichiarazione di Federica che Matteo Giunta non si aspettava, parole che confermavano la loro storia e che l’hanno fatto innamorare ancora di più della sua Fede.

La Pellegrini e Giunta sono tornati a casa, lei pubblica la foto, felici ricordando i giorni indimenticabili di questo viaggio di nozze alle Maldive. Tutti attendono l’annuncio. Ci sarà?