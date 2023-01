I figli di Alice Campello in clinica per conoscere la sorellina, la dedica ad Alvaro Morata

Alice Campello sta meglio, mostra il primo incontro tra i tre figli e la sorellina. Bella è tra le braccia del papà. Alvaro Morata

La nascita di Bella ha portato ad Alvaro Morata e Alice Campello una gioia immensa ma poco dopo il parto anche la paura che tutto andasse nel peggiore dei modi. La Campello ha rischiato la vita, sono stati i momenti peggiori per Morata e per lei che adesso osserva felice i suoi figli, il marito. Dopo l’annuncio che la figlia di Morata e Alice Campello stava per nascere c’era stato un silenzio così lungo da sembrare eterno e far capire che ci fossero dei problemi. Il calciatore ha poi confermato tutto ma ne ha parlato solo quando sua moglie era già in ripresa. Lasciata la terapia intensiva c’è stata la gioia di tutti e finalmente gli auguri da fare a cuor leggero. Oggi è Alice Campello a mostrare le immagini del cuore, a fare una dedica ad Alvaro Morata.

La dedica di Alice Campello ad Alvaro Morata dopo la terapia intensiva

“Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me. Grazie ad ogni singola persona della clinica ma soprattutto alla dottoressa Muñoz, al Dr Chiva , Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (soprattutto Maria Victoria e Raquel) – poi il grazie di Alice a suo marito Alvaro – GRAZIE, sei l’amore della mia vita.. .il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.., mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo”.

Sono le parole che Campello ha scritto mostrando i suoi figli in clinica, con una rosa bianca per lei, con la dolcezza negli occhi mentre guardano Bella tra le braccia del papà e lei guarda la sua famiglia.