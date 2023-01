Melissa Satta e Matteo Berrettini, le foto su Chi confermano la nuova coppia

Le foto di Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme confermano la storia d'amore

Era quindi tutto vero, l’ultimo gossip su Melissa Satta e Matteo Berrettini era reale, lo dicono le foto pubblicate dalla rivista Chi. Sono le prime foto della nuova coppia e in più su Melissa Satta e Matteo Berrettini ci sono tutti i pettegolezzi di chi li ha visti insieme, di chi li ha beccati tra cena e dopocena. Nell’ultimo periodo a Melissa Satta il gossip affiancava un po’ di fidanzati, nel tentativo prima o poi di scoprire quello giusto. La Satta è sempre rimasta in silenzio, lo farà anche questa volta ma questa sembra quella giusta per la cronaca rosa. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini non ha dubbi e si prende il merito dell’esclusiva, racconta della cena di Melissa Satta e Berrettini, del dopo cena e della notte trascorsa a casa della splendida ex velina di Striscia la notizia.

Mellissa Satta e Matteo Berrettini la foto del bacio su Chi

“Il campione di tennis Matteo Berrettini e la ex velina Melissa Satta sorpresi a cena insieme e poi diretti a casa di lei: è lo scoop di “Chi” in edicola il 25 gennaio 2023” annuncia sui social Chi. “Berrettini e la Satta sono stati fotografati a notte fonda – erano le 4,30 – dopo una cena da Domus e un dopocena all’Armani Privé, mentre salivano sull’auto di Melissa per andare a casa di lei, dove hanno passato il resto della nottata”.

Quanti teneri pettegolezzi, ed è sempre il settimanale di gossip ad aggiornare tutti sulla nuova storia d’amore: “La sera prima la coppia era andata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell’Olimpia. Per i suoi giorni milanesi, Berrettini ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all’abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato da “Chi”, non vi ha trascorso tutte le sue notti…”.Dobbiamo dire che senza dubbio Melissa Satta e Matteo Berrettini sono una bellissima coppia. Dopo le delusioni in amore per la splendida showgirl, conduttrice e modella magari questa è la storia d’amore giusta. Dopo il divorzio da Boateng, il padre di suo figlio, e la fine della relazione con Mattia Rivetti, che senza dubbio le ha lasciato molto amaro in bocca, con il campione di tennis le auguriamo duri a lungo.