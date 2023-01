Tomaso Trussardi grande assente alla festa di Michelle, meravigliosa Aurora col pancione

Tomaso Trussardi da solo mentre Michelle Hunziker festeggiava il suo compleanno con tutti gli altri

A meno che Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker non abbiano fatto di tutto per non mostrarsi insieme ieri sera sembra che lui sia stato il grande assente alla festa di compleanno dell’ex moglie. C’erano tutti al party in bianco e nero di Michelle Hunziker, prima tra tutti Aurora Ramazzotti, tutti tranne Tomaso Trussardi che non ha fatto nemmeno gli auguri social alla conduttrice e showgirl. Lei non è apparsa per niente turbata, si è goduta l’intera giornata e la festa di compleanno spettacolare in un famoso locale di Milano. Tomaso Trussardi è invece apparso triste. Mentre Michelle Hunziker festeggiava cantando e ballando con la famiglia e gli amici lui mostrava la quiete della notte, le luci della città, forse a casa da solo, forse con le sue bambine. Questa mattina in auto accanto all’imprenditore c’è ancora una volta solo Odino, il suo dolcissimo levriero.

Aurora Ramazzotti meravigliosa col pancione nudo alla festa di mamma Michelle

Aurora Ramazzotti diventa sempre più bella, manca ancora un po’ per la data del parto, il bebè dovrebbe nascere tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, la dolce mammina è una meraviglia. Al party per il compleanno di Michelle Hunziker ha scelto solo il nero ma la dolce idea di mostrare il pancione nudo. Coccolata da tutti, da Tommaso Zorzi, nonna Ineke, Goffredo Cerza, anche Aury si è esibita nel folle karaoke mostrando ancora una volta anche le sue doti canore.

Una festa bellissima per la 46enne che brinda a tutte le sue soddisfazioni e alla gioia di diventare presto nonna. Anche Aurora Ramazzotti, come tutti, ha pubblicato tra le sue storie Instagram pezzetti di un party che è piaciuto a tutti.

Il gossip attende adesso il seguito, di capire se davvero Tomaso Trussardi non era presente, se non è stato invitato, se lui ha rinunciato ad essere accanto alla madre delle sue figlie, se tra i due è successo qualcosa che ha rovinato tutto, se davvero Michelle, come ha detto di recente, ha buttato via tutto il vecchio, in ogni senso.