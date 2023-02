Ilary Blasi e Francesco Totti in tribunale ma questa volta lei sorride

Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati in tribunale ma questa volta lei sorride

Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati in tribunale, non è ancora la causa per il divorzio ma la coppia è arrivata davanti alla settima sezione del palazzo di giustizia a Roma per la riappropriazione di scarpe, gioielli e borse, causa voluta da Ilary Blasi contro l’ex marito che a sua volta ha chiesto la restituzione dei preziosi orologi Rolex. Mentre il gossip racconta che Francesco Totti e Ilary Blasi sono sulla buona strada per un accordo consensuale per il divorzio sembrano non cedere in questo processo. Di nuovo in tribunale uno contro l’altro ma oggi c’era qualcosa di diverso, oggi arrivando in tribunale Ilary Blasi ha sorriso, ha scherzato con i paparazzi. Aria meno tesa, almeno per lei che forse davvero deve una nuova serenità al suo nuovo compagno, Bastian Muller.

Ilary Blasi e Francesco Totti uno contro l’altro ma non per sempre

E’ a marzo che dovranno decidere cosa fare del loro matrimonio, trovare un accordo che soddisfi entrambi o che faccia fare un passo indietro a uno dei due a favore dell’altro. Sembra che sarà Totti a farlo, sembra che l’ex calciatore della Roma abbia capito che il modo più veloce e indolore per sia quello di assecondare le richieste di Ilary Blasi.

Per quanto riguarda le borse griffatissime di Ilary Blasi e i Rolex spariti di Francesco Totti non sembra ci sia invece l’accorso sperato; su questi argomenti i due ex sono ancora uno contro l’altro. Sembra sia più una questione di principio che altro. Attendiamo però il seguito per scoprire cosa hanno deciso.

Francesco Totti è arrivato con la sua Smart accompagnato dall’avvocato Antonio Conte. Anche Ilary Blasi ha scelto di mettersi alla guida, per lei una Range Rover, con lei i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi.

La loro capacità è quella di farsi la guerra ma lasciare i tre figli liberi di stare con chi preferiscono, con la mamma o con il papà, nella villa all’Eur con Ilary o nel nuovissimo attico di Francesco e Noemi Bocchi. Abbiamo visto i tre figli in vacanza con uno e con l’altro, sereni in ogni occasione, felici nel ricevere dediche e nel farle.