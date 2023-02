Anna Tatangelo, è bellissimo il suo nuovo fidanzato che si è lasciato scoprire

Ecco chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, senza dubbio bellissimo

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato, la notizia gira da ieri da quando ha pubblicato le foto da Parigi. Ma chi è il fidanzato di Anna Tatangelo? E’ stato lui a farsi scoprire, chissà se peccando di ingenuità o con il desiderio di uscire allo scoperto. Non c’è niente di ufficiale ma tutti gli indizi portano Anna Tatangelo e Mattia Narducci a Parigi. E’ lui il nuovo amore della cantante, almeno così sembra. Non può essere un caso che entrambi sono a Parigi, entrambi hanno scelto lo stesso hotel, le stesse cose da visitare e pubblicato tra le storie Instagram la stessa opera esposta al Museo del Louvre. Anna Tatangelo ha pubblicato la foto scattata alla Nike di Samotracia (o Vittoria di Samotracia), lo stesso ha fatto Mattia Narducci. E’ una delle opere più famose conservate nel meraviglioso museo parigino, di certo una delle più fotografate, così maestosa e imponente, posta in una posizione scenografica in cima alla scalinata. Ma torniamo ad Anna Tatangelo e Mattia Narducci, al loro presunto amore, al viaggio romantico.

Anna Tatangelo fidanzata con il bellissimo modello?

Sembra non ci siano molti dubbi che la Tatangelo e Narducci stanno visitando insieme la città dell’amore, ma sono fidanzati? Difficile dire che sono solo amici vista la foto di Anna Tatangelo in albergo, la colazione per due sul letto.

La cantante e il modello, una coppia meravigliosa, così belli ma per il momento i fan non sognano, vorrebbero che tutti lasciassero in pace la Tatangelo, ma è stata lei a mostrare i primi indizi. La paura è che abbia nuove delusioni. Dopo la separazione dolorosissima da Gigi D’Alessio che è già diventato padre per la quinta volta e ha anche festeggiato il primo compleanno del suo piccolo Francesco accanto a Denise Esposito. Poi la storia d’amore archiviata con Livio Cori, altra delusione. Che sia questa la storia d’amore capace di rendere felice la cantante di Sora? Attendiamo il seguito, per il momento non c’è dubbio che Anna Tatangelo e Mattia Narducci insieme sarebbero una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, il resto il gossip lo rivelerà presto.