Francesco Totti nella nuova casa con i figli, le prime foto sono piene d’amore

Francesco Totti pubblica le primae foto con i figli nella nuova casa e ovviamente non manca la canzone

Francesco Totti tra le storie Instagram continua a mostrare un po’ della sua vita, la nuova casa, l’amore per i figli, quello per Noemi Bocchi. Dopo tanto gossip Totti desidera mostrare la realtà, quello che è riuscito a creare, la sua famiglia che resta felice anche se è finito il matrimonio con Ilary Blasi. L’ultima foto che Francesco Totti ha pubblicato tra le storie Instagram mostra un momento dolcissimo, vero, è lo scatto dei suoi figli, il più grande e la più piccola. Come sempre non manca la dedica dell’ex calciatore e come sempre è tenerissima. Sono tutti nella nuova casa, nell’attico che Totti ha preso per costruire la sua nuova vita con Noemi Bocchi ma soprattutto con i suoi tre figli. Sul pavimento di casa ci sono Cristian e Isabel, arriva anche il cane, il dolcissimo cane che sembra Noemi abbia regalato al primogenito del suo compagno.

Francesco Totti e i suoi figli nella nuova casa

E’ a i suoi tre figli che dedica di continuo foto, messaggi, dichiarazioni, storie. Questa volta ha scelto una canzone di Laura Pausini, Simili. Sente che i suoi figli, il più grande, Cristian, e la piccola Isabel, sono identici, così simili, così meravigliosamente uguali. I due fratelli si coccolano, giocano, Francesco Totti si emoziona.

Tutti notano che i figli di Totti e Ilary Blasi sono molto presenti nella vita di entrambi, nelle case di entrambi nonostante i nuovi rispettivi compagni. Loro tre vengono prima di tutto e tutti ma soprattutto l’ex coppia è riuscita a creare un equilibrio che va ben oltre i loro problemi in tribunale e con il divorzio in arrivo.

I paparazzi nel fine settimana hanno anche beccato Ilary Blasi e Bastian Muller in giro per Roma, con gli amici della conduttrice, poi nel ritorno insieme nella villa all’Eur, la villa dove fino a un anno fa c’era anche Francesco Totti.

Due vite separate, due case diverse, due nuove famiglie e Chanel, Cristian e Isabel sono sereni. E’ ovvio che avrebbero preferito stare sempre sia con la mamma che con il papà ma così sembra siano tutti più felice, sia una villa che in un attico.