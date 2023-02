Diletta Leotta è incinta? Il pancino sospetto in un video

Diletta Leotta è incinta? Risponde Deianira Marzano che mostra il video col pancino sospetto

Diletta Leotta è incinta? Un video su Tik Tok mostra un pancino sospetto ma il video lo pubblica proprio lei, Diletta Leotta. A meno di smentite prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra la conduttrice di sportiva e Loris Karius, ma è un rapporto già così importante da far decidere alla coppia di creare già una famiglia, di avere un figlio? Il gossip parla di Diletta Leotta e Loris Karius insieme dallo scorso ottobre, li abbiamo visti insieme soprattutto nel periodo di Natale. Durante le feste ci sono state le presentazioni in famiglia, per entrambe le famiglie. E’ sui profili social di Diletta e Loris che ci sono le foto di coppia, quelle di Capodanno, quelle che confermano che è una storia importante. Non è la prima volta che si vocifera che Diletta Leotta è incinta, l’ultima volta lei era innamorata di Can Yaman ma la gravidanza era solo frutto dell’immaginazione della cronaca rosa, è una storia vecchia e molti pensano che non fosse nemmeno reale, che con l’attore turco non sia mai stato amore ma solo pubblicità. Questa volta è tutto in un video ed è Deianira Marzano a commentare il presunto pancino della Leotta.

Diletta Leotta è incinta?

Se lo chiede Deianira Marzano dopo che come sempre qualche follower le ha indicato il video pubblicato dalla giornalista sportiva. L’esperta di gossip ha rivolto poi la domanda a tutti: “Diletta Leotta è incinta? Il video che sta destando il sospetto – Non penso perché se vedete la mia pancia in certi giorni dovrei sembrare di due gemelli”. Alla Marzano non risulta che la Leotta sia in dolce attesa, non pensa che lei avrebbe mostrato così il suo pancino senza alcun annuncio. Anche Deianira spesso sembra incinta, dopo aver mangiato qualcosa che la gonfia.

Quindi, sarebbe solo un gonfiore, nessuna dolce attesa. A tutte le donne adesso la Leotta sta ancora più simpatica, quel gonfiore che ha mostrato la rende simile a tutte le altre e on più lei non lo nasconde. Ma c’è anche un’altra domanda: la storia d’amore con il portiere Loris Karius prosegue o è già finita? Dopo avere annunciato il loro amore e mostrato la vacanza sulla neve di un mese fa non hanno più detto nulla.