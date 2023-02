Fiorello svela un retroscena, riguarda sua moglie Susanna e la sua ansia

Fiorello parla della sua ansia e rivela casa ha fatto sua moglie Susanna

Terminato Sanremo 2023 arriva San Valentino e Fiorello è tra quelli che festeggiano. Per l’ennesima volta Fiorello dedica il suo successo a sua moglie Susanna, anche il successo sanremese, quello di Viva Rai 2 che si è spostato dalle puntate del mattino a quelle a notte fonda. E’ alla rivista Chi che Fiorello svela un retroscena che per lui è fondamentale, che è alla base del nuovo successo. Se è vero che dove c’è Fiorello c’è spettacolo e lui non sbaglia nemmeno un colpo, una battuta, una scelta, è anche vero che dietro c’è sua moglie Susanna. E’ un caso che la sua nuova dichiarazione d’amore e di stima arrivi nel giorno di San valentino, perché Rosario Fiorello non ha mai fatto mancare alla sua compagna tutte le dediche possibili.

Susanna Biondo, la moglie di Fiorello

E’ stata di Susanna l’idea di spostare Viva Rai 2 di notte per permettergli di vedere il festival di Sanremo del suo amico Amadeus. Fiorello desiderava seguire tutte le serate del festival ma non avrebbe potuto perché alle 7,15 ogni mattino è in onda con il suo programma su Rai 2. Ed ecco l’idea geniale di sua moglie che lui ha seguito subito e con lui i telespettatori di Sanremo e di Viva Rai 2.

“Susanna, mia moglie, è la persona che mi stimola a fare cose che mi rendono felice, anche se c’è quella maledetta ansia che mi impedisce di gioire quando le cose vanno bene, perché, davanti a un’idea che non mi viene per la puntata, non riesco a godermi nulla del bello che c’è”.

E’ Susanna Biondo che è sempre pronta a sostenerlo, l’ha sempre detto e nell’intervista lo dice a tutti, lo dice pubblicamente che la grande idea anche questa volta è stata sua.

Fiorello è mancato al festival, le sue brevi apparizioni in collegamento hanno fatto ridere più di tutto ma a lui è piaciuto molto Sanremo di Amadeus e Gianni Morandi. “A parte le polemiche, che ormai dovranno metterle proprio nella scaletta perché lui le attira, Amadeus ha stravolto il Festival, l’ha cambiato, facendolo diventare il Festival 2.0., 3.0., 4.0., 5.0 – ha aggiunto Fiorello – Il suo Sanremo è il più social di tutti, ha raggiunto tutte le età, ha riportato i giovani, quelli che, ormai, non sapevano più cosa fosse il Festival e i risultati si sono di certo visti”.