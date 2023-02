Fiorello commenta il successo di Viva Rai 2 a Sanremo: “E’ stata mia moglie…”

Dopo il clamoroso successo di Viva Rai 2 a Sanremo su Rai 1, Fiorello spiega come è nata questa idea

Numeri pazzeschi per Fiorello con il suo Viva Rai 2 su Rai 1 e da Sanremo. Un esperimento riuscitissimo, quello che il comico ha portato dopo il Festival di Amadeus. Il programma che vola alto al mattino della seconda rete Rai, ha incassato record di ascolti persino di notte fonda, quando Fiorello alle 2, chiamava i poveri cantanti che cercavano di dormire. Format e idee improvvisate si, ma studiate dalla mente geniale del comico, sempre sul pezzo, senza mai sbagliare una virgola. E a commentare il successo di Viva Rai 2 a Sanremo è lo stesso Fiorello, questa settimana protagonista di una intervista sulla rivista Chi.

Fiorello e il successo di Viva Rai 2

Sul numero di Chi in edicola questa settimana c’è una lunga intervista a Fiorello, che si racconta al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Dopo il successo di Viva Rai2! e i grandi risultati di Viva Sanremo!, lo showman spiega: «Susanna, mia moglie, è la persona che mi stimola a fare cose che mi rendono felice, anche se c’è quella maledetta ansia che mi impedisce di gioire quando le cose vanno bene – e adesso stanno andando benissimo – perché, davanti a un’idea che non mi viene per la puntata, non riesco a godermi nulla del bello che c’è. È Susanna che mi sostiene in tutto e, lo dico pubblicamente, l’idea di fare Viva Rai2! dopo Sanremo è stata proprio sua. “Visto che vuoi tanto vedere il Festival – mi ha detto – perché non sposti Viva Rai2! la sera?”».

Di Amadeus, Fiorello dice: «Quella con Ama è un’amicizia ultratrentennale, penso che si veda dal video, che traspaia in tutta la sua autenticità». Sul grande successo di questo festival, Fiorello ha detto: «A parte le polemiche, che ormai dovranno metterle proprio nella scaletta perché lui, suo malgrado, le attira (ride, ndr), Amadeus ha stravolto il Festival. Lo ha cambiato, facendolo diventare il Festival 2.0., 3.0., 4.0., 5.0. Il suo Sanremo è il più social di tutti, ha raggiunto tutte le età, ha riportato i giovani, quelli che, ormai, non sapevano più cosa fosse il Festival e i risultati si sono visti».

Parole di stima anche per Gianni Morandi: «Quando c’è Gianni Morandi c’è il buonumore, quando c’è lui c’è il grande artista, la storia del costume italiano. Quando Ama mi ha detto: “Sai che voglio chiedere a Gianni di fare il Festival?”, gli ho risposto: “Stupendo! È una bellissima idea!”. L’immagine di questo Festival è Gianni Morandi con la scopa in mano».