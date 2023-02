Angela Robusti presto mamma bis: come è nata la favola d’amore con Pippo Inzaghi

Tutto l'amore di Angela Robusti per il suo Pippo Inzaghi: ecco come si sono conosciuti

Oggi Angela Robusti e Pippi Inzaghi vivono la loro bellissima storia d’amore a Reggio Calabria, dove l’ex calciatore allena la Reggina. E pensano anche al matrimonio: dovrebbero sposarsi nel 2024. Ma prima c’è da far nascere la piccola Emilia. Manca pochissimo: presto Angela e Super Pippo diventeranno genitori bis e non vedono l’ora di dare il benvenuto in casa alla secondo genita. Ma intanto Angela si dà molto da fare, come ha raccontato nella sua intervista al Corriere della sera. Ha scoperto in Reggio Calabria una città meravigliosa ma non valorizzata fino in fondo. Per questo sta cercando di dare una mano insieme ai più giovani: dalle aiuole al lungomare da pulire, Angela ce la sta mettendo tutta per dare il suo contributo per la città in cui è andata a vivere con suo marito.

Non parlano spesso del loro amore Angela e Filippo, ma oggi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha deciso di raccontare qualcosa in più sull’uomo che le ha cambiato per sempre la vita. Si sono conosciuti per caso: entrambi presenti a una festa alla quale non avrebbero voluto partecipare. Ed entrambi al bancone per chiedere un bicchiere di acqua…

Angela e Pippo Inzaghi: l’inizio della loro favola d’amore

Tutto è nato circa sei anni fa a Venezia: “Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia a una festa. Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle. Non avevo mai visto una partita di calcio, prima, nella mia famiglia amiamo il motociclismo, e poi era troppo grande per i miei gusti: ha 15 anni più di me. Così quando mi ha chiesto il numero non gliel’ho dato.” L’ex calciatore non si è arreso, l’ha contattata sui social dopo averla rintracciata e alla fine sono usciti insieme. Una cena di lusso in un ristorante stellato nonostante Pippo Inzaghi come è noto, non mangia molto: “In effetti a quella prima cena non ha mangiato nulla e io ho riempito la borsetta di ciò che non mangiava. Ora è diverso, cucino io per lui. E’ bastato pochissimo tempo per conoscersi e decidere di andare a vivere insieme e oggi, sei anni dopo, sono ancora innamoratissimi e in attesa di Emilia, pieni d’amore per il piccolo Edoardo.

Il matrimonio per il 2024 ma nel frattempo Angela ha fatto al suo compagno, una meravigliosa dedicata sui social: “A te che rappresenti tutto ciò che significa amore, a te che sei l’artefice di tutto questo..

Ció che sei e sei stato nel lavoro lo sanno tutti.. ma ciò che ti rende davvero Super, è il meraviglioso mondo che hai dentro, fatto di umiltà, di valori, di rispetto e di tanta tanta sensibilità che ti rende ogni giorno un compagno ed un padre perfetto . Sei un campione amore mio.. per me, soprattutto nella vita.

Ti amo..“.