Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto pace? Le foto insieme ma non sono a casa

Ecco le foto di Chiara Ferragni e Fedez insieme dopo Sanremo ma non sono a casa loro e non sembra abbiano fatto davvero pace

Tutto si è risolto nel migliore dei modi per Chiara Ferragni e Fedez: i Ferragnez hanno fatto pace? E’ Whoopsee a svelare che Chiara Ferragni e Fedez forse non sono già più in crisi, che magari lei è ancora un po’ infastidita ma che forse aveva anche ragione chi ha pensato che tutto questo chiacchierare portasse solo altra visibilità alla coppia. I paparazzi hanno fotografato la Ferragni e Federico mentre entrano nel portone di una casa, non è la loro casa, non solo da soli ma sono sereni. Non si sono nascosti, questo è vero, ma sui social continuano a restare in silenzio e a far dubitare del loro amore. Chiara Ferragni e Fedez sanno benissimo che in tantissimi cercano notizie sul loro litigio dopo il bacio a Rosa Chemical sul palco di Sanremo 2023 ma lasciano correre. Il festival si è concluso già da qualche giorno ma sotto i riflettori restano loro due, la coppia.

Chiara Ferragni e Fedez crisi superata?

Tanto clamore per l’assenza del rapper dai social, per l’assenza della coppia nel giorno di San Valentino. La Ferragni ha pubblicato post e storie con i figli, con le sorelle, con la mamma, con gli amici ma nessuna traccia di suo marito. Federico resta in silenzio, dopo aver fatto i complimenti ai cantanti amici che hanno partecipato a Sanremo 2023 non ha aggiunto altro.

Tutto questo ha generato curiosità ma Whoopsee mostra le foto della coppia e scrive: “Ecco Chiara Ferragni e Fedez insieme, nel pieno centro di Milano. “Tutto nella norma” dovremmo dire, se non fosse che il Festival di Sanremo si è concluso pochi giorni fa ma i riflettori sulla coppia non si sono decisamente mai spenti. Tutto il web parla di loro e questo clamore continua ad aumentare anche a causa dell’assenza dai social di Fedez – prosegue – Whoopsee però è in grado di mostrarvi in esclusiva queste immagini dei Ferragnez, scattate ieri martedì 14 febbraio, nel tardo pomeriggio, poco prima che i due entrassero in un portone, in una delle vie del centro città meneghino”.

Non sono sotto casa loro e le foto non mostrano sguardi da innamorati. Resta quindi ancora il dubbio che la crisi non sia superata, che i Ferragnez non abbiano fatto ancora pace. Anche questo è parte di una mossa pubblicitaria di cui molti parlano? Qual è la verità? Sui social entrambi continuano a tacere ma le foto appena pubblicate non dicono tutto.