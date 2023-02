Cristina Marino e Luca Argentero, è nato il figlio ma il nome lo svela un altro

E’ nato il secondo figlio di Lica Argentero e Cristina Marino ma non è la coppia ad annunciare il lieto evento. E’ Chi a farlo prima di Luca Argentero e Cristina Marino ed è sempre il gossip a svelare il nome scelto per il bebè. Già da qualche giorno i fan di Luca Argentero e Cristina Marino cercavano di capire se fosse arrivato il momento del parto, magari pensando che la bellissima mamma avesse intenzione di depistare un po’ tutti. Forse è andata davvero così, forse davvero l’attrice e imprenditrice ha continuato a pubblicare alcuni post e foto sui social per non fare immaginare ai follower che il bebè stava per arrivare. Forse non è andata così ma in ogni caso Argentero e la Marino ci resteranno male, si arrabbieranno perché per loro due la vita privata deve restare tale, sempre e soprattutto se le notizie riguardano i loro figli. Intanto sui social Chi ha spifferato non solo che è nato il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina Marino ma anche come si chiama.

Come si chiama il figlio di Luca Argentero e Cristina Marino?