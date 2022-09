Luca Argentero incanta con la dichiarazione d’amore a Cristina Marino

Luca Argentero, la dichiarazione d'amore a Cristina Marino, la più bella e profonda

Elegante e in gran forma Luca Argentero entra nello studio di Verissimo, confida che è in una bellissima fase della sua vita, in generale, ma soprattutto perché sta per diventare papà per la seconda volta, anche se manca ancora un po’ di tempo. Luca Argentero ammette che è molto fortunato perché il suo lavoro gli permette di dedicare molto tempo a sua figlia Nina. Tutti gli amici gli dicono di approfittare di questa età della sua bambina e lui lo fa, ovviamente. Le immagini della sua vita con Cristina Marino e non manca la dichiarazione d’amore. Silvia Toffanin fa mille complimenti a Luca Argentero ma lui risponde: “Bella lei ma io sono quello che resta di me, io vivo di rendita”, poi prosegue con le parole più vere e profonde.

Luca Argentero con Cristina Marino il per sempre non fa paura

Cristina l’ha fatto rinascere e gli ha dato un nuovo capitolo della sua vita, un capitolo bellissimo. “Lei è una ragazza incredibile, splendida, una mamma indescrivibile, una donna stupenda, piena di energia e io dico sempre che quando il tuo compagno ti dà lo stimolo di essere la migliore versione di te vuol dire che hai trovato la persona giusta e se hai voglia di essere il tuo meglio per l’altro vuol dire che c’è possibilità di durare nel tempo. Perché poi credo che la sfida vera sia quella, trovarsi e accompagnarsi per sempre. E’ questo per sempre che in genere spaventa e con Cri il per sempre non mi fa molta paura”. E’ la sua ennesima dichiarazione d’amore alla moglie.

Il vero lusso per Luca è passare più tempo possibile con la sua famiglia, con Cristina, con la piccola Nina e il bebè quando arriverà. Argentero di figli ne vorrebbe tanti, lo ammette, ma attenderà il futuro e poi sarà quel che sarà, per la gioia dei nonni che avevano quasi perso le speranze.