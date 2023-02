Fedez pubblica un messaggio per Chiara Ferragni, poi cancella tutto

Fedez pubblica un messaggio per Chiara Ferragni ma lo cancella subito. Che succede?

Che sta succedendo tra Chiara Ferragni e Fedez? Poco fa Fedez ha pubblicato un messaggio per sua moglie, l’ha lasciato tra le storie di Instagram solo pochi minuti e poi l’ha cancellato. L’ha cancellato o ha dovuto cancellarlo? Dopo quattro giorni di assenza Fedez ha fatto sperare che tutto si fosse risolto con sua moglie. Ha fatto sorridere tutti con la frase: “Tu la mia calamita, io la tua calamità”, versi che troviamo nel brano Favorisca i sentimenti ma che adesso non troviamo più sul profilo social di Federico. E’ la frase che ricorda l’inizio della loro favola, è la canzone che per la prima volta Fedez cantava al pubblico ma soprattutto la cantava a lei. Era la sua dichiarazione d’amore a Chiara Ferragni, era il modo con cui era riuscito a farle dire di sì; uno dei momenti più belli della loro storia.

Fedez appare e scompare di nuovo

“Sembrava nulla e invece eccoci qua Tu la mia calamita, io la tua calamità Una dose di certezza per le mie velleità Per sempre sarà Non servono anelli che ci tengono assieme Perché di anelli son fatte le catene Seppur così presto, non ne faccio altrimenti Cuore in arresto, favorisca i sentimenti” questi alcuni dei versi di Favorisca i sentimenti, era il 2017, sono passati un po’ di anni e cosa sta accadendo tra Fedez e Chiara Ferragni?

C’è chi pensa si stiano separando davvero dopo l’ultima serata di Sanremo 2023, dopo il bacio a Rosa Chemical, dopo l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. C’è chi invece è certo che tutto questo faccia parte di un progetto preciso, sempre quello capace di portare più soldi ai Ferragnez.

Può davvero finire tutto così tra Fedez e Chiara Ferragni? Ma soprattutto, perché Federico ha scritto quel messaggio che ha fatto sorridere tutti e poi l’ha cancellato? Un messaggio così tenero che ha fatto immaginare a tutti il viso del rapper così tenero e con la richiesta di perdono tra quelle parole “Tu la mia calamita, io la tua calamità”, lei così perfetta, lui un vero disastro. Perché Fedez ha davvero esagerato a Sanremo 2023 ma non per il bacio, per altro. Adesso ci chiediamo chi è stato a far cancellare quel messaggio al rapper, cosa si nasconde dietro tutto questo?