Per Fedez altri guai, accusato di atti osceni in luogo pubblico con Rosa Chemical

Sotto accusa non è il bacio tra Fedez e Rosa Chemical ma altro accaduto a Sanremo 2023

Di certo Fedez non avrebbe mai immaginato che lui e Rosa Chemical venissero accusati di atti osceni in luogo pubblico ma è accaduto. Sotto accusa non c’è il bacio che abbiamo visto tutto sul palco di Sanremo 2023 ma quello che non tutti hanno notato. “Comportamento di una gravità inaudita” si legge nell’esposto di Pro Vita su Fedez e Rosa Chemical. All’ultimo festival di Amadeus non bastava l’esposto della procura di Imperia contro Blanco, c’è altro e riguarda il marito di Chiara Ferragni. Questo per dire che se davvero I Ferragnez sono in crisi, se davvero Chiara Ferragni ha intenzione di lasciare suo marito con questo esposto tutto si complica per Fedez. Il rapper non ha saputo stare un passo indietro, ha tolto spazio a Chiara Ferragni che faticava non poco a fare attenzione a tutto sul palco del teatro Ariston. Con pochi gesti mai provati Federico ha fatto uno show di cui tutti parlano. Dove sono finiti tutti i messaggi della Ferragni?

Una petizione di oltre 37mila firme contro Fedez e Rosa Chemical

La Onlus Pro Vita & Famiglia ha presentato alla Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico per i fatti che hanno visto protagonisti Fedez e Rosa Chemical nella serata finale del Festival: “hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva”.

Nella nota congiunta si legge: “Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”. Una petizione popolare che avrà imbarazzato non poco Chiara Ferragni, anche se in quel momento accanto a Fedez c’erano i suoceri, i genitori di Chiara: Marina Di Guardo che rideva guardando le espressioni del genero e il papà di Chiara che ha ripreso tutto con il telefonino del rapper.

“Sono senza parole” aveva commentato Chiara Ferragni subito dopo l’esibizione mentre consegnava i fiori di Sanremo a Rosa Chemical. L’impressione è che sia ancora senza parole e che sopratutto Fedez non sappia cosa dire o non abbia voglia di dirlo.