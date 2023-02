Chiara Ferragni e Fedez: parla l’autore di Sanremo, cosa ha visto dietro le quinte dopo il bacio

Tutti parlano della lite tra Fedez e Chiara Ferragni dopo il bacio con Rosa Chemical, adesso parla l'autore di Sanremo

Tutti parlano da ore e ore della lite che ci sarebbe stata tra Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo 2023 dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical. Si parla di crisi ma adesso è Federico Taddia a dire cosa ha visto dietro le quinte. E’ uno degli autori di Sanremo, è l’uomo che abbiamo visto subito dopo il bacio mentre riprendeva tutto con il telefonino. E’ sul suo profilo Instagram che Taddia, evidentemente stanco delle tante richieste, ha detto perché rideva sul palco davanti a Fedez e Chiara Ferragni che discutevano dopo il bacio. Ha spiegato che Fedez gli ha fatto tenerezza, perché è ovvio che alla Ferragni il bacio di suo marito sul palco dell’Ariston non abbia fatto piacere. Ha detto questo è altro, ma ha anche aggiunto che non ha più il video, che ha solo delle foto di quel momento, il resto è tutto nella sua testa.

L’autore di Sanremo dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical

L’abbiamo visto tutti che dopo il bacio Chiara Ferragni ha avuto l’atteggiamento che in genere ha con suo marito quando non le piace cosa sta per dire o ha già detto. Erano tutti vicino a lei, anche Amadeus, tutti un po’ preoccupati dietro i sorrisi.

“Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale” spiega l’autore nel suo post di oggi.

“Ridevo, perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez” e questo dice molto di quel momento.

“Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto” e anche questo dice tanto, la Ferragni era nera.

“Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre – ha ragione – Ridevo, perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni – poi chiude – Non ho il video, inutile che me lo chiediate: l’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco e né sul back stage: sono solo affari loro”.