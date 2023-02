Totti e Noemi Bocchi a Venezia festeggiano il primo anniversario e finiscono su Chi

Francesco Totti e Noemi Bocchi beccati a Venezia per l'anniversario si ritrovano sulla copertina di Chi

Francesco Totti e Noemi Bocchi avevano già svelato che la loro fuga d’amore di San Valentino era stata a Venezia ma si ritrovano sulla copertina di Chi di questa settimana. Foto rubate della loro storia d’amore, le espressioni sono spontanee, gli scatti non sono perfetti, nessun servizio fotografico posato. Così si lasciano andare ad effusioni in pubblico e Francesco Totti e Noemi Bocchi annunciano ancora una volta che la loro storia d’amore è importante. A Venezia non hanno solo festeggiato il 14 febbraio che unisce tutti gli innamorati ma anche il loro primo anno d’amore. Primo anniversario nella città più romantica, Totti e la sua nuova compagna si sono regalati un weekend pieno d’amore ma anche di tante risate.

Totti e Noemi Bocchi a Venezia e sulla copertina del settimanale Chi

A Venezia ci sono arrivati in treno partendo ovviamente da Roma. Hanno scelto l’hotel St. Regis e si sono confusi tra la folla in maschera. Si sono regalati un bel pranzo da Do Forni e ovviamente non sono mancate le loro passeggiate abbracciati. Altro che crisi, sono una coppia che vola alato. Noemi Bocchi l’aveva già lasciato trasparire con la sua voglia di zittire tutti pubblicando dediche su dediche all’ex calciatore della Roma.

Nessuno dei due appare preoccupato per le precedenti relazioni. Non è facile per Noemi Bocchi così come non è facile per Francesco Totti; hanno entrambi dei figli ancora piccoli ed entrambi non hanno più un buon rapporto con chi hanno sposato. In questo periodo sembra che tra Ilary Blasi e Mario Caucci, ex marito della Bocchi, sia lui ad avere più problemi nei confronti della nuova coppia. Sembra che l’arrivo di Bastian Muller nella vita della conduttrice abbia portato maggiore serenità. Non sono e forse non saranno mai una famiglia allargata ma forse in tribunale Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero mettersi d’accordo per amore dei figli e per l’amore che hanno vissuto per anni. Il 14 marzo è prevista la prima udienza per il loro divorzio. I paparazzi non li lasciano in pace, nonostante entrambi cerchino di anticipare i fotografi e pubblicare un po’ della loro vita.

La prossima fuga d’amore per Francesco Totti e Noemi Bocchi sarà a Pasqua? Ilary Blasi e Bastian Muller invece attendono ogni fine settimana per stare insieme e magari andare in un altro angolo da scoprire.