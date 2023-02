Cristina Marino mostra le prime foto con suo figlio Noè

Le prime foto di Cristina Marino dopo il parto con suo figlio Noè

E’ più felice che mai e più felice di prima Cristina Marino. Mamma di due bambini e innamoratissima di Luca Argentero è al settimo cielo. Cristina Marino mostra le prime foto dopo il parto e le prime foto di suo figlio Noè. Il piccolo Argentero è nato il 16 febbraio, è passata poco più di una settimana e Cristina Marino continua a ringraziare tutti per l’affetto immenso, per tutto l’amore che sta ricevendo. Sa che non riuscirà a rispondere a tutti ma sa anche che qualche dolce dettaglio del suo bambino farà piacere a tutti. Ovviamente Cristina Marino e Luca Argentero non mostrano il volto del figlio, non hanno mai mostrato nemmeno quello della primogenita, la piccola Nina Speranza. Desiderano continuare a proteggere i loro figli, la loro famiglia, la loro vita privata e fanno benissimo. I follower riempiono di cuori la dolce foto del piccolo Noè, un fagottino dolcissimo.

Cristina Marino dopo il parto piena di energia

“Buongiorno mondo” scrive Cristina Marino mostrando la prima foto di suo figlio, la tutina grigia, sappiamo bene che lei ama i colori come questo, il marrone, il rosa antico. Mostra poi la culletta del suo bebè, poi se stessa. Un bel bacio a tutti ed è il suo grazie a tutti: “Un bacio per voi. Grazie per tutti i vostri messaggi pieni d’amore. Non riesco a rispondere a tutti ma grazie grazie grazie”.

E’ felice e si vede, in un altro post pubblicato scrive: “Vivi una gravidanza consapevole e goditi ogni momento della maternità”. Lei cerca di riportare tutto in positivo. Si inizia a parlare sempre più spesso dei problemi prima durante e dopo la gravidanza ma Cristina Marino sa che bisogna prepararsi a questo, parla di gravidanza consapevole, non lascia niente al caso. Infatti, lei si è allenata fino a quando ha potuto, ha sempre curato l’alimentazione, ha cercato un maggiore riposo molto prima del parto, si è coccolata, si è amata e si è lasciata amare e coccolare.

Non tutte hanno la sua fortuna ma il suo messaggio è chiaro, bisogna essere consapevoli e amarsi, amare il proprio corpo anche quando si sceglie di diventare madri, forse in quel momento ancora di più.