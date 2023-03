C’è futuro per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? Risposta spiazzante

A Verissimo Antonino Spinalbese parla del suo rapporto con Ginevra e del futuro che potrebbe esserci con la Lamborghini

Bisogna ammettere una cosa: Antonino Spinalbese è il re delle non risposte. E’ capace di argomentare, fare lunghi giri di parole, ma non arrivare mai al dunque. Lo fa quando parla di Belen e quando gli si chiedono i motivi della fine della loro relazione, lo fa quando parla anche di Ginevra Lamborghini, e di non loro possibile futuro insieme. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP 7, ieri, è stato ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 5 marzo 2023. Ha parlato del gioco ma anche di quello che potrebbe succedere fuori dalla casa, inevitabile quindi, dire la sua anche sul rapporto con Ginevra, che ha da subito attirato la sua attenzione ( poi però Antonino, ricordiamolo, è casualmente finito nel letto di Oriana Marzoli, ma questa è un’altra storia…).

Quando Silvia Toffanin ha chiesto ad Antonino se ci fosse stata nella casa una ragazza che lo ha colpito più di altre, Spinalbese ha commentato: “Ginevra, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e questo è importante. Nella vita mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico. Questo era un po’ il mio difetto. E Ginevra è proprio una bella ragazza, però mi ha colpito per la sua purezza, questa è la verità. Vorrei capire se smettendo di pensare all’estetica io riesca a rendere un rapporto continuo e duraturo.“

Fidanzamento in vista per Ginevra e Antonino Spinalbese?

La Toffanin ha quindi chiesto se pensa a qualcosa di più serio e duraturo, magari un fidanzamento. E Antonino ha risposto: “Guarda, io credo che il momento più bello sia quello della fase dell’innamoramento. Lo sappiamo tutti che abbiamo il cuore a mille. Non provo ancora questo, ma ci stiamo conoscendo e conosco meglio me. Con mia figlia ho scoperto il vero amore. Poi vabbè a parte mia figlia, ma prima ho capito il vero amore con lei.“

Poi si è lasciato andare spiegando quale è a oggi, il suo concetto di amore. “Amare significa non dover dare, o meglio non dover chiedere. Voglio provare ad avere un rapporto legato alla persona più che altro. Credo che con lei è possibile sperare in qualcosa di duraturo e me lo auguro” ha detto Spinalbese che lascia quindi una porta aperta. E poi ha aggiunto: “Dopo Belen non mi sono più innamorato. Nella vita ho amato due volte e sono stato fidanzato solo in quelle occasioni. Ad oggi ho un po’ la necessità di innamorarmi ancora. Non mi va di fare il vagabondo ancora. Però no, non vorrei altri figli. Sono troppo geloso del rapporto e dei sentimenti che nutro per la mia piccola”. Ecco forse la sua futura compagna, magari di figli potrebbe volerne…

Dobbiamo aspettarci una prossima intervista di coppia? Vedremo.