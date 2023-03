Antonino Spinalbese: “Voglio bene a Belen” ma parla del male che gli è stato fatto

Antonino Spinalbese rivela che Belen gli ha fatto del male? A Verissimo racconta molto del rapporto che ha con la madre di sua figlia Luna

Antonino Spinalbese a Verissimo parla di Belen Rodriguez, strano davvero ma in questa intervista racconta molte cose. “Tu sei diventato papà grazie a Belen” Silvia Toffanin introduce subito il discorso e chiede ad Antonino Spinalbese che rapporto c’è oggi con la sua ex. “Diciamo che il rapporto è legato estremamente ed esclusivamente a mia figlia, sia per diciamo questi nostri caratteri un po’ particolari che credo che abbiamo ma siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in una maniera sbagliata. Quindi all’inizio ero un po’ preoccupato per mantenere un rapporto, più che un rapporto un legame, ad oggi ho capito, quando sono uscito dalla casa ho capito, avendo avuto davvero tanto tempo per pensare, che io le voglio bene e quindi Belen è fortunata, e un’altra donna fortunata lei. E in più vogliamo bene alla nostra topolina quindi credo che più passi il tempo più il nostro rapporto andrà a migliorare” e fino a qui Antonino Spinalbese vede il mondo tutto perfetto ma quando la Toffanin gli chiede perché tra lui e Belen non ha funzionato ecco che si fa sfuggire qualcosina.

Antonino Spinalbese a Verissimo

“Non ha funzionato in primis perché forse credo sia stata magari la troppa velocità per la quale delle volte in certi casi funziona… nel nostro caso ha funzionato, nel mio caso io credo che lei era destinata ed io ero destinato a lei in quel momento perché non avrei una figlia così speciale. Quindi, rifarei tutto altre 10 milioni di volte e solo che credo che avevamo un rapporto stupendo ma in due momenti estremamente diversi della nostra vita”. Troppa velocità che ha funzionato o non ha funzionato? Ma il meglio deve ancora arrivare.

“Lei aveva già comunque fatto tutto per essere soddisfatta della sua di vita io no e quindi vuoi non vuoi anche un po’ i riflettori…” ad Antonino non sono piaciuti i primi riflettori o che lui era sempre dietro le quinte e a brillare era solo Belen? Quei riflettori poi li ha voluti per se stesso; è appena uscito dalla casa del GF Vip.

Ma il meglio arriva quando Antonino Spinalbese dice che tende a ricordare solo le cose belle, che dentro custodisce solo immagini bellissimi che cercherà di ricordare a sua figlia Luna. Per il resto tende a dimenticare il male che gli è stato fatto. Belen gli ha fatto del male? Lo dice tra le righe, l’ha detto.