Antonino Spinalbese con Belen sognava il Mulino Bianco, oggi teme una cosa su sua figlia

Antonino Spinalbese confida la famiglia che sognava con Belen ma anche la paura per sua figlia Luna Marì

Antonino Spinalbese nella casa del GF Vip ripensa a Belen ma soprattutto alla loro figlia. Antonino confida ai suoi coinquilini che con Belen Rodriguez sognava la famiglia del Mulino Bianco, poi sappiamo tutti come è andata a finire. Ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip è arrivata di nuovo la stessa malinconia per Spinalbese a cui ha aggiunto anche un timore che riguarda sua figlia Luna Marì. E’ molto probabile che abbia rivisto la piccolina quando è uscito dalla casa per problemi di salute, magari è da lì che adesso nascono tutte le sue paure, quelle di un padre che da mesi non sta vedendo crescere sua figlia. Mentre il gossip e anche Belen mostrano a tutti come procede la vita della showgirl con Stefano De Martino e i piccoli Santiago e Luna Marì, Antonino Spinalbese non sa nulla, può solo immaginare e confessa la sua paura più grande. Di errori ne ha commessi vari nel reality show in cui è protagonista ma come padre nessuno può dirgli nulla, resta però la sua comprensibile paura.

Antonino Spinalbese e il sogno che aveva con Belen Rodriguez

Con Belen era sicuro di creare la famiglia perfetta, la famiglia del Mulino Bianco, non è andata così, il sogno è finito molto presto. Tante volte Antonino Spinalbese ha parlato della sua piccolina, dell’importanza che ha nella sua vita, una vita così piena dall’essere padre che non desidera avere una donna accanto che possa in qualche modo togliere spazio alla sua Luna. La realtà però è che lui da mesi non vede la sua bambina, non la vede crescere, non conosce tutti i suoi progressi e l’angoscia diventa forte perché pensa che Luna Marì possa dimenticarsi di lui.

Forse un giorno arriverà la donna che amerà così tanto da volerla accanto anche a sua figlia ma per il momento non è così e non desidera sia così. “Mi vedo con mia figlia che cresce che cammina e non mi serve altro…“.

“Io pensavo tutt’altro nella mia vita, ma ho sempre sentito che sarei diventato padre, poi pensavo che le cose sarebbero andate così. Mi immaginavo che avrei creato la famiglia perfetta del Mulino Bianco – si riferisce a Belen – Invece da quel punto di vista è andata diversamente. Nella mia testa però mi immaginavo già una figlia femmina…”. E’ follemente innamorato di sua figlia ma ammette: “Sono rimasto da solo senza la piccolina. Io senza mia figlia sono uno straccio e non valgo niente. Ho paura che si dimentichi di me”.