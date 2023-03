Belen non voleva Antonino Spinalbese al GF VIP? La risposta a Verissimo e un complimento molto dolce

Belen Rodriguez non voleva che Antonino partecipasse al GF VIP 7? Arriva la risposta di Spinalbese da Verissimo

Nella puntata di Verissimo in onda il 5 marzo, Antonino Spinalbese ha parlato per la prima volta, anche se in modo parecchio criptico del suo rapporto con Belen Rodriguez. Nonostante sia stato nella casa del Grande Fratello Vip 7 per oltre 5 mesi, il parrucchiere si è ben guardato da far rivelazioni sulla mamma di sua figlia, anche perchè come ha detto più volte, per amore della piccola Luna Marì ha tutte le intenzioni di mantenere un ottimo rapporto con la sua ex compagna. Raramente quindi nella casa ha parlato di Belen, e quando è stato costretto a farlo, su domande di Signorini, ha dato delle risposte molto vaghe. Un po’ come a dire il vero ha fatto anche nello studio di Verissimo con la Toffanin. La conduttrice, ha chiesto ad Antonino, se avesse parlato con Belen della sua decisione di entrare nella casa del Grande Fratello VIP.

Antonino ha chiesto il permesso a Belen per partecipare al GF VIP?

Rispondendo quindi alla domanda di Silvia Toffanin, Spinalbese ha spiegato: “Se ho chiesto il permesso a Belen per fare il GF VIP? Più che un permesso, o il suo parere per fare il GF Vip gliel’ho detto… Sì o no, il mio era più un avviso. Lei non era contentissima. Forse era preoccupata per il distacco con la bambina e questa è una cosa che le fa onore. Poi aveva la preoccupazione per il fatto che una parola o un discorso possono essere fraintesi. Tengo i ricordi brutti per me e non nient’altro da divulgare in negativo, anche perchè la madre di mia figlia, sarebbe un controsenso.”

Silvia Toffanin ha fatto notare che Belen in questi mesi, ha provveduto a tutto quello di cui la piccola Luna Marì aveva bisogno. E infatti Spinalbese ha commentato: “Si volevo dire e gliel’ho detto mandandole un messaggio, che ho trovato Luna Marì educatissima, e questo è merito suo. Faccio i complimenti a lei e a mia madre, perchè sono state davvero magnifiche, nel tenere tutto quello che è l’educazione per una bambina. Si è vero, sono circondato da grandi donne e me le merito anche un pochettino”.