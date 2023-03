Scintilla si sposa, la proposta di matrimonio al cinema: Federica Camba ha detto sì

Che emozione nella sala del cinema quando Scintilla, Gianluca Fubelli, si è inginocchiato e Federica Camba ha capito tutto

Federica Camba ha detto sì e Scintilla è l’uomo più felice del mondo. E’ la fidanzata di Gianluca Fubelli a raccontare della proposta di matrimonio al cinema. Emozioni uniche mentre tutti erano presenti per vedere il cortometraggio a cui ha partecipato l’attore comico. Federica Camba non aveva capito nulla, si è ritrovata da una serata normale a vedere il suo compagno in ginocchio con l’anello tra le mani, quella scatolina, il suo sorriso e la domanda che non si aspettava. Una proposta di matrimonio che l’ha lasciata senza parole ma una l’ha detta: quel sì che ha emozionato tutti. “Tu vai al cinema a vedere un cortometraggio in cui è presente il tuo fidanzato, inviti gli amici per la bella occasione e a metà della proiezione una voce fuori campo dice. è ora della proposta di matrimonio!” così racconta tutto Federica. Scintilla lo conosciamo tutti ma anche Federica Camba, lei è cantautrice e produttrice musicale, l’abbiamo vista nel ruolo di giudice di canto ad Amici.

La proposta di matrimonio di Scintilla a Federica Camba

“Ti giri verso di lui a bocca aperta e lo trovi in ginocchio di fronte a tutte le persone che ti vogliono bene e non sai fare altro che coprirti la faccia perché sei incredula ed è troppo bello e l’emozione è troppo forte e non avevi capito niente fino a quel momento!! E poi ti gridano: devi rispondere!!!”. Continua Federica raccontando: “Perché il tempo per te si è fermato e ancora stai realizzando che quello sarà un attimo indimenticabile e che quello è davvero l’uomo della tua vita. Mai mi sarei immaginata una cosa del genere, mai avrei pensato che avrei Amato così tanto. Per questo ho detto SI!!! E poi me lo sono baciato”.

In molti ricorderanno quando Scintilla era il fidanzato di Elena Morali ma sembra passato un secolo. Oggi è davvero felice con Federica, pronti insieme a diventare una famiglia. La Camba è già mamma di una bellissima bambina, Nina. Non si sa molto sulla storia d’amore della coppia, da quanti anni stanno insieme. Sono stati bravi a non mostrarsi molto ma adesso tutti gli auguri sono per loro due.