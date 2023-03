Alessia Marcuzzi, è un ballerino il suo nuovo fidanzato

Chi svela il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi: è un ballerino

Chi è il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi lo svela la rivista Chi. Il settimanale di Alfonso Signoroni batte tutti sul tempo e tira fuori il dolce gossip sulla conduttrice. Sembra che il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi sia un ballerino. Nome, cognome e tatuaggi, c’è tutto tra le voci di corridoio che svelano di chi si sarebbe innamorata la Marcuzzi. Archiviato il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi la conduttrice aveva preso una pausa dal lavoro, dalla televisione. Ha poi lasciato Mediaset arrivando in Rai con Boomerissima ma l’abbiamo vista anche accanto a Fiorello nella settimana del festival di Sanremo. Adesso accanto al suo nome c’è quello di un danzatore. Si parla di flirt, forse è ancora troppo presto per parlare d’amore ma la rivista Chi non sembra avere molti dubbi.

Chi è il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi?

Terminato il periodo da single la Marcuzzi sembra stia frequentando Jody Proietti, di professione ballerino, 32enne e con un gran numero di tatuaggi sul corpo. Non si sa molto del ballerino accostato al nome di Alessia, sul suo profilo Instagram ci sono solo 2.500 follower e non si vede molto se non scatti e video artistici. Ovviamente Jody Proietti ha un fisico statuario. Ha iniziato a lavorare in v nel 2009 su Rai 2 con Italian Academy, da quella esperienza ha spiccato il volo, non solo in Italia ma anche all’estero.

Ha lavorato anche con Daniel Erzalow, Bill Goodson, Krista Monson, Luca Tommassini e Andrew Kasten.

Nel mondo dello spettacolo, della danza, non è di certo un ballerino sconosciuto. Ha lavorato molto in alcuni programmi di Rai 1 ma non solo. Era nel cast del concerto Il canto della Terra di Andrea Bocelli, nel 2017 al festival di Sanremo, presente anche a Tale e Quale Show e L’anno che verrà. Qualche anno fa è stato anche il protagonista della campagna pubblicitaria della Tim. Al momento la storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Jody Proietti è solo un dolce pettegolezzo, non c’è nessuna conferma. Alessia ha 50 anni ma di certo non li dimostra. Nei giorni scorsi ha pubblicato sui social una sua bellissima foto, al naturale, senza un filo di trucco e con i capelli raccolti, davvero bellissima.