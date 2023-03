Bebe Vio pronta per il matrimonio: ecco le indiscrezioni

Bebe Vio si sposa ed ecco chi è il fortunato. Tutto o quasi sul matrimonio sul settimanale Chi

Bebe Vio si sposa? Così racconta il settimanale Chi, le indiscrezioni fanno sognare ma lei non dice nulla. Bebe Vio è da sempre molto riservata, sulla sua vita privata ancora di più. C’è però un grande amore nella sua vita e non è solo lo sport, il suo fidanzato, Gianmarco Viscio. Sui social non ci sono loro foto insieme, nessun indizio, nemmeno una dedica, una dichiarazione d’amore, ma il gossip da tempo racconta della loro storia d’amore. Una relazione da sempre molto importante e sembra che adesso il desiderio della coppia sia quello di unirsi in matrimonio. Al momento le nozze della campionessa sono solo presunte. Tutto parte dalle solite confidenze mentre Bebe Vio e Gianmarco Viscio sembrano mantenere il riserbo assolutio.

Matrimonio in arrivo per Bebe Vio e Gianmarco Viscio?

Cosa c’è di vero in questa dolce indiscrezione che di certo non farà piacere a Bebe Vio? Un po’ di tempo fa sono stati visti insieme, in atteggiamenti intimi, non possono essere solo semplici amici. Poi sono arrivate le voci, i dolci pettegolezzi; ed ecco che il settimanale di Alfonso Signorini riporta tutto: “hanno confidato ai più intimi amici il desiderio di convolare a nozze. Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno”. Si legge questo su Chi ma al momento nessuno dei due dice nulla, nessuna conferma e nessuna smentita, niente di niente.

Gianmarco Viscio è del 1992 giocatore dilettante di calcio a 8, nel 2020 è entrato a far parte della squadra si serie B George Best Team. Bebe Vio la conosciamo tutti benissimo, è la nostra influencer preferita, l’atleta e la donna a cui ispirarsi.

Per Chi non ci sono dubbi, il matrimonio potrebbe esserci il prossimo anno, Bebe e Gianmarco ci stanno pensando, stanno per realizzare un altro sogno importante, insieme. Nessuna nuova foto, quella in alto è dello scorso settembre, un aperitivo insieme alla luce del sole con tante tenerezze miste alle golosità che hanno assaggiato. Non vediamo l’ora di vederli felici, bellissimi, innamorati mentre dicono quel “sì per sempre”.