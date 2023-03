Diletta Leotta, le foto nel resort con Loris Karius: è davvero incinta?

Le foto di Diletta Leotta nel suo fine settimana con Loris Karius mostrano la dolce attesa?

Dal video pubblicato da Diletta Leotta nella camera dell’hotel di Sanremo a oggi la domanda persa sempre la stessa: Diletta Leotta è incinta? Sono le foto pubblicate dalla rivista Chi a far parlare di nuovo della presunta dolce attesa della conduttrice sportiva. Gli amici sembrano avere confermato la gravidanza ma non c’è alcuna certezza. Diletta Leotta e Loris Karius sono stati in Franciacorta, una fuga molto romantica, lì sono arrivati anche i paparazzi, ed ecco cosa si scopre dalle immagini pubblicate sul settimanale di Alfonso Signorini. La coppia è sempre unita, la Leotta e Karius sono molto complici. Il fine settimana nel resort scelto è di totale relax, perfetto per una mammina in dolce attesa. Sembra che gli scatti della giornalista di Dazn, le foto rubate, confermino tutto.

Diletta Leotta presto mamma?

Dopo il video caricato su TikTok le foto scattate dai paparazzi sembrano dire che lei è davvero incinta, perché le forme sono sospette, perché sembra davvero che il suo ventre sia arrotondato, che le forme siano più dolci e morbide, perché si vedono i bottini che tirano, la stoffa che fa qualche difetto. Il soprabito copre un po’ tutto ma gli indizi continuano a girare.

La coppia non ha smentito e non ha confermato, forse è ancora troppo presto per dare la notizia. Il gossip continua ad occuparsi della giornalista sportiva ma lei mai come questa volta mostra felice il suo amore, la storia importante con il portiere che le ha davvero fatto perdere la testa. Lui non è da meno, sul suo profilo social sono importanti le sue dichiarazioni d’amore.

Sembra però che il loro amore sia davvero molto giovane. Sono stati paparazzati più volte insieme ma è solo da qualche mese che hanno deciso di apparire. Presentazioni in famiglia fatte, ma più di tutto c’è quella lettera d’amore che Diletta ha scritto per Karius e che ha voluto rendere pubblica.

“Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te. A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa e sono certa che questa rincorsa porterà te e tutta la squadra a spiccare il volo. Nessuno lo merita così. Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine”. Non vediamo l’ora di conoscere tutti il seguito della favola.