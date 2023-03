Noemi Bocchi prepara tutto prima dell’intervento: “Domani sarà un giorno molto importante”

Noemi Bocchi è pronta per l'intervento ma ha paura, anche se sa di avere fatto la scelta giusta

Noemi Bocchi è a casa, prepara il suo borsone, sono gli ultimi preparativi prima dell’intervento. Domani sarà pronta in clinica per affrontare l’operazione a cui ha deciso di sottoporsi. Di recente la compagna di Francesco Totti ha confidato qual è il suo problema di salute, ha parlato della diastasi addominale di cui soffrono molte donne dopo il parto, dopo il cesareo. E’ un problema di cui si parla ancora poco ed è anche per questo che Noemi Bocchi si è decisa a parlarne, per aiutare altre donne, proprio come è accaduto a lei. Le dicevano che con il tempo tutto sarebbe passato ma la diastasi addominale ha continuato a causarle problemi anche invalidanti e dopo otto anni il problema, i problemi, erano sempre lì.

Noemi Bocchi pronta per l’operazione all’addome

Poco prima della foto con gli ultimi preparativi prima dell’operazione Noemi Bocchi aveva pubblicato un selfie in bikini ma poco dopo ha rimosso lo scatto. Immediati i commenti di chi pensa che sia stato Francesco Totti, geloso, a chiederle di togliere subito quella storia. Possibile? Magari si è trattato di un errore della compagna dell’ex capitano della Roma. Noemi Bocchi è al momento impegnata con altri pensieri, è una vigilia importante, che le fa anche paura. E’ in attesa di entrare in sala operatoria per l’intervento chirurgico che le risolverà tutti i problemi. Niente di grave ma la diastasi addominale non è solo un problema estetico, come qualcuno continua a ripetere.

“So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… Tuttavia l’intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi” ha scritto Noemi Bocchi qualche settimana fa condividendo le sue paure, il passato, gli 8 lunghi anni. Adesso tutto sta per terminare ma manca lo step che le fa più paura, anche se la scelta del chirurgo la rende serena. Noemi Bocchi tagga infatti lui, felice di essere in buone mani, serena. Domani sta per arrivare, intanto, il borsone è pronto e Francesco Totti le ha promesso che non lascerà mai sola, sarà sempre al suo fianco.