Andrea Iannone fa un regalo importante a Elodie per i sette mesi insieme

Andrea Iannone innamoratissimo di Elodie sceglie un regalo importante

E’ la rivista Chi a pubblicare le nuove foto di Andrea Iannone e Elodie, i paparazzi li hanno beccati in un momento speciale, quello del regalo del pilota alla sua fidanzata. Che sorriso ha Andrea Iannone nelle foto mentre mostra alla cantante cosa ha scelto per lei. “Amore, ti regalo la tua prima auto” si legge su Chi e il pilota non poteva scegliere regalo più adatto. Si prepara a tornare in gara, Elodie gli è sempre rimasta accanto nel percorso complicato che ha dovuto affrontare. Non è per questo però che Andrea Iannone ha deciso di regalare un’auto alla sua fidanzata; l’occasione è quella giusta, la coppia festeggia sette mesi d’amore ma è anche il momento per Elodie di avere la sua prima auto, quella giusta. Corrono insieme, corrono verso la felicità e adesso la cantante potrà andare anche più veloce ma non troppo con la sua citycar, la sua prima auto.

Andrea Iannone regala la prima auto a Elodie

Una macchina elettrica ma per il momento c’è lui alla guida. Qualcuno li ha accompagnati alla concessionaria e poi la coppia è andata via con il nuovo acquisto. Vivono insieme nella villa di Lugano di Iannone e sembra che abbiano davvero voglia di pensare al futuro in due.

E’ il settimanale di Alfonso Signorini che li ha pizzicati in una concessionaria auto a Milano. Una citycar elettrica per la sua fidanzata, i paparazzi scattano foto su foto mentre felice e sorridenti escono e lui si mette alla guida della vettura.

L’amore ha fatto bene ad entrambi. Andrea Iannone dopo la squalifica per doping sembra che l’anno prossimo potrà tornare a gareggiare; di nuovo pronto a correre. Non si sa ancora se sceglierà le Superbike o la MotoGp ma intanto si allena ed Elodie è sempre accanto a lui; così come Andrea non lascia un attimo lei.

33 anni Andrea Iannone, 32 anni Elodie e stanno insieme dalla scorsa estate. Si sono conosciuti in Puglia durante una vacanza con altri amici in comune. All’inizio hanno cercato di non dire nulla sul loro amore ma dopo tutte le paparazzate e con il passare dei mesi si sono arresi e hanno confessato quanto si amano.