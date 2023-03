Francesca Tocca incinta? Il gesto social per smentire

Nessuna gravidanza per Francesca Tocca: arriva la smentita dai social

Francesca Tocca non è incinta, ce lo ha comunicato direttamente lei con un post sui social. Smentisce la crisi con Raimondo Todaro ( di cui in molti avevano parlato) e smentisce anche la notizia che era trapelata nelle ultime ore, quella relativa alla sua possibile gravidanza. Una notizia che era nata dopo alcune considerazioni: non la si vedeva più sul palco di Amici 22 nelle coreografie dedicate a Mattia Zenzola, sabato sera nella prima puntata del serale non ha ballato ma ha portato solo il premio per il guanto di sfida dei prof; ha scelto un look che sembrava essere quello adatto per nascondere le forme. Tutte cose che hanno alimentato il gossip. E ci sta se sei un personaggio pubblico, anche perchè, non è una accusa infamante, quella di chiedersi se una donna che fa parte di uno show televisivo, sposata con un personaggio noto, molto popolare a sua volta, sia incinta. Belen Rodriguez dovrebbe farsi venire un’ulcera tutti i giorni, visto che per i paparazzi e gli esperti di gossip, ogni circostanza è buona per attribuirle una gravidanza. Lo diciamo perchè la risposta piccata di Francesca Tocca, è andata decisamente oltre, con toni e parole che, la maestra, poteva certamente risparmiarsi. Anche perchè, chi scrive di gossip, cerca di fare il suo lavoro, ossia di scovare, anche dal dettaglio di un abito indossato, una notizia. Senza mai mancare di rispetto a nessuno, è chiaro, e senza mai offendere.

Francesca Tocca smentisce la gravidanza: le sue parole sui social

“Prima ero in crisi, ora sono incinta. Giornalisti e gossipari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto ovviamente, notte” queste le parole di Francesca Tocca che lo ribadiamo quindi, non è incinta ma si è presa forse per altri motivi, una pausa dal palco di Amici. Chissà magari nelle prossime storie ci darà anche il perchè di questa scelta e noi ve lo racconteremo.