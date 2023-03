Francesca Tocca incinta? Non balla più ad Amici e il gossip impazza

Francesca Tocca è incinta? La sua entrata nello studio di Amici 22 nella prima puntata del serale fa scoppiare il gossip

E’ bastata l’entrata di Francesca Tocca, nella puntata di Amici 22 di ieri, con il guanto di sfida gigante, per far scoppiare il gossip. Da settimane i fan di Amici si chiedono che fine abbia fatto la moglie di Raimondo Todaro che non si vede più sul palco del talent di Canale 5. Si era persino ipotizzato che tra lei e il maestro ci fosse una crisi, la seconda dopo quella di qualche anno fa. E invece a quanto pare, ci potrebbe essere solo una lieta notizia: Francesca Tocca è incinta? Lo hanno pensato in molti dopo che la moglie di Raimondo Todaro ieri, è tornata ad Amici 22 ma non per ballare. Con un bellissimo abito che in qualche modo camuffava le sue forme, la Tocca è entrata in studio per portare il trofeo del guanto di sfida tra prof. E in molti hanno iniziato a commentare sui social: Francesca è incinta? La Tocca non si vede da qualche settimana in sala prove e il fatto che ci sia Benedetta per ballare con Mattia, ha lasciato pensare a tanti, che è stata una scelta forzata, legata anche a questo di motivo. Non ci sono conferme, non ci sono smentite, non trapela nulla. Francesca Tocca da tempo, non mostra molto sui social, addirittura l’ultimo post su instagram risale a qualche mese fa. Nessun commento tra l’altro neppure sui tanti rumor che in queste settimane c’erano stati. E nessun commento ufficiale, forse perchè è presto? Forse perchè Raimondo e Francesca non vogliono rivelare ancora la notizia a tutti? O forse perchè ci stiamo sbagliando e non c’è niente da dire?

Per il momento dunque, solo una supposizione, anche se gli occhi di tutti ieri sera, sono caduti proprio sulle forme di Francesca, che sembrava nascondere, sotto la giacca larga, un pancino sospetto. Non possiamo aggiungere altro, semplicemente se fosse vero, fare solo i nostri auguri alla ballerina e maestra di Amici 22 e a Raimondo, per questa lieta notizia. Francesca e Raimondo hanno già una figlia, la piccola Jasmine.