Silvia Toffanin e la vita di coppia con Piersilvio Berlusconi: le rivelazioni che non ti aspetti in tv

Pio e Amedeo hanno fatto a Silvia Toffanin le domande che nessuno ha mai fatto prima e la conduttrice ha parlato della sua storia con Berlusconi ma non solo

Per la prima volta è stata Silvia Toffanin a raccontarsi. Ci volevano Pio e Amedeo per scoprire qualcosa in più sulla vita di coppia della conduttrice di Verissimo e Piersilvio Berlusconi, Ad di Mediaset. Non capita spesso che la Toffanin si conceda in tv e ieri ha anche raccontato qualcosa della sua vita privata, quanto ci fosse di vero poi, lo stabilirà il pubblico. La Toffanin ad esempio ha spiegato di non essere una grande cuoca, fa il necessario ma poi si rende conto di non essere così brava. Lei e Piersilvio però fanno la spesa insieme, ha raccontato nella puntata di Felicissima sera in onda il 24 marzo. E raccolgono anche i punti del supermercato per prendere poi dei giocattoli ai loro bambini! In casa hanno 4 gatti e un bagno ciascuno. Essendo quindi 4 in famiglia, immaginiamo che abbiano 4 bagni. “Abbiamo un bagno a testa, io ho il più piccolo ma poi vengono sempre tutti da me” ha detto la conduttrice di Canale 5. Non solo vita domestica ma anche qualche dettaglio su questa storia d’amore che dura ormai da tantissimi anni. Il primo bacio? In Brera a Milano, ha rivelato la Toffanin molto imbarazzata dalle domande di Pio e Amedeo.

Le rivelazioni bollenti di Silvia Toffanin su Piersilvio

La conduttrice di Canale 5 ha poi aggiunto: “Ci alleniamo insieme, lui si allena di più, fa anche palestra. Io ogni tanto, però faccio cose diverse. No, non è fissato, non è che fa le serie tutto il giorno, ma si allena. Se lo preferisco con boxer o slip? A me va bene sempre, perché è un gran bel ragazzo, quindi quello che gli pare a lui. Cosa indossa a letto? Dormire, dormiamo normali, vestiti, in pigiama. Posso dirvi che lui veste sempre di blu in camera, intimo blu.“

Come avevano anticipato Pio e Amedeo, si è parlato anche delle tradizioni di famiglia. Niente tombola a Natale ma si mangia tanto, molto, tutti insieme e spesso si fanno delle passeggiate per digerire. E poi su Berlusconi senior: “Nessun pisolino dopo pranzo, posso assicurarvi che lui è più vispo di tutti noi” ha detto la Toffanin rispondendo alle domande di Pio e Amedeo.