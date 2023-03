Terzo figlio per Belen, lei zittisce tutti

Belen aspetta il terzo figlio, è incinta? Lei zittisce tutti con delle foto

Dal malore di Belen che l’ha allontanata per una puntata dallo studio de Le Iene la notizia che la Rodriguez è incinta non è mai andata via dalla testa di fan e gossip. Domande su domande a Belen: se è incinta, se è in arrivo il terzo figlio, il secondo con Stefano, e finalmente la showgirl e conduttrice risponde. Da qualche giorno Belen Rodriguez è disposta a parlare di più della sua vita privata, del suo matrimonio con Stefano De Martino, della vita non perfetta ma ugualmente bellissima. Belen è incinta? Una serie di foto in bianco e nero mostrano il pancione ma lei è in compagnia di due cari amici, anche loro hanno il pancione.

Belen Rodriguez aspetta il terzo figlio?

“Fake news” Belen pubblica le foto col pancione, sarà un pallone di Santiago o qualcosa dalla forma simile ma a scanso di equivoci la showgirl argentina scrive: “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”. Quindi, il gossip deve rassegnarsi, per il momento non c’è un’altra cicogna in viaggio per la famiglia già allargata di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Stanno benissimo in quattro e il tutto non deve essere nemmeno molto semplice. Anche se il conduttore per la piccola Luna Marì è come uno zio c’è comunque un altro papà e ci sono altri rapporti da gestire.

Belen così mette tutti a tacere, zittisce tutti, stanca di leggere ovunque che è incinta del terzo figlio, stufa delle domande dei follower che vogliono sapere se questa estate sarà con il pancione come nei primi tempi con Stefano.

Anche sua madre, Veronica Cozzani, è stupita, anche lei è senza parole per il modo in cui sua figlia ha scelto di smentire la sua terza gravidanza. O forse la Cozzani ha trovato più strano che la sua primogenita abbia confidato davvero molto della sua vita privata nella recente intervista a Le Iene. Stefano De Martino invece come sempre resta in silenzio, lui pubblica poco della sua vita con Belen, non risponde mai ai gossip, alle domande sui social, impegnatissimo con il lavoro, anche quello di padre.